Madagascar: Coupe du SEG et du COM/GN - Confirmation de l'équipe de la FIGN

L'équipe du FIGN, imbattable au Toby Ratsimandrava au basket-ball et au volley-ball.

La pratique du sport était obligatoire pour les gendarmeries malgaches. C'est pourquoi la Coupe du SEG et du COM/GN a atteint ses 44 ans d'existence. Les huit éléments de la gendarmerie Antananarivo ont commencé à disputer ce titre 2019, dans les cinq disciplines, depuis ce mardi, au Toby Ratsimandrava.

La chaleur monte sur le terrain du Toby Ratsimandrava Andrefan'Ambohijanahary, à l'occasion de la coupe du SEG (Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie) et du COM/GN (Commandant de la Gendarmerie Nationale) au niveau de la gendarmerie nationale. La deuxième journée de la phase éliminatoire s'est déroulée, hier, pour les férus de basketball. Plusieurs matchs étaient au programme. Le plus attendu était celui du FIGN, tenant du titre, et qui veut conserver pour la troisième fois son titre, qui s'est imposé face au DLI, sur le score de 47 à 36. L'équipe du SEG a eu raison de l'EGNA sur un score serré de 64 à 58 ; tandis que le CR Tana s'est incliné devant le CFS, 66 à 61. En volleyball, le FIGN a disposé de l'équipe du COM sur le score de 2 sets à 0, l'après-midi.

Comme à chaque année, il existe cinq disciplines sportives : le volleyball, la pétanque, le tennis de table, la course de 5 km, et le basketball ; avec la participation de huit éléments de la gendarmerie à Antananarivo, à savoir le COM, le SEG, le DLI, le CIRGN Ankadilalana, le FIGN Fort-Duchesne, le CFS Ivato, l'EGNA Ambositra et l'ESGN Moramanga. Les finales se joueront le 27 juin, juste après la Fête de l'Indépendance. Ce tournoi a lieu chaque année depuis 1975, et il est également organisé dans le cadre de la Fête de l'Armée. « Un tel événement est nécessaire pour la bonne cohésion entre les personnels. C'est aussi l'occasion de discuter à cœur ouvert entre eux. Pas de question de grade pendant cette période, mais le respect mutuel doit être mis en place », selon le commandant Tsiketa Parfait, responsable du service sport de la gendarmerie. Les licenciés n'auront pas la possibilité de participer. En revanche, les techniciens du club de la gendarmerie, à savoir le GNVB et le GNBC, détectent les meilleurs joueurs, qui pourront renforcer ces clubs. La cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée ce mardi, à la même place, en présence du secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie, le Général Richard Ravalomanana.