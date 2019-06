Madagascar: Centre Betania Ankasina - Un repas nutritif pour les enfants

Du « Koba » à base de banane, riche en vitamines, calcium et fer ; voilà le repas copieux offert par la « Société Trading de l'Océan Indien » ou STOI à l'ensemble des élèves du Centre Médico-social et Educatif Betania d'Ankasina, hier à midi. Cette action sociale n'est pas une première, puisque c'est la deuxième fois que cette société qui produit du « Koba » 100% bio et fabriqué dans le pays nourrit les enfants de ce centre. Ce second passage a eu lieu dans le cadre du mois de l'enfance.

Participer pleinement. La petite particularité de cette journée au sein du centre Betania, c'est que Tahiana Razanamahefa, Responsable de la Communication et de la Relation Publique de STOI a elle-même assuré la préparation des plats servis aux enfants. « Ces enfants ont besoin de manger, de bien manger pour se préparer aux examens mais aussi parce que pour la majorité d'entre eux, ce Koba sera leur unique repas de la journée » nous a-t-elle confié lors de l'entretien. Une information bien triste et ce n'est certainement pas la seule qu'on a entendue lors de notre passage sur les lieux. En effet, il arrive que des parents retirent leurs enfants du centre pour diverses raisons. D'après les explications d'une enseignante, le plus souvent, les parents ne souhaitent pas payer la participation mensuelle de 3.000 ariary qui leur est demandée.

Une prestation complète. Le centre « Betania », contrairement aux autres écoles offrent diverses prestations pour ne citer que la restauration des élèves et les soins quotidiens comme le brossage des dents. C'est un peu étonnant quand on sait que le centre vit avec si peu de moyens mais la réalité est là, « Betania » est bien debout depuis 1995. Et les aides, comme celle octroyée par la STOI ce mercredi, sont très importantes pour cette école. De plus, le centre accueille un grand nombre d'élèves « nous avons 500 élèves pour cette année scolaire » a indiqué la coordinatrice du centre Mme Nathalie. La raison en est simple, actuellement, le quartier d'Ankasina ne compte aucune école publique.