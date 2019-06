Algérie: Goal-ball/Tournoi de Chorzow (Pologne) - La sélection algérienne remporte le trophée

Alger — La sélection nationale algérienne messieurs "A" de goal-ball a remporté le 7e tournoi international de Silesia à Chorzow en Pologne, en battant son homologue de Pologne (15-13), en finale.

Conduite par le capitaine Samir Belhouchet, élu meilleur marqueur, et Abdelhalim Larbi, désigné meilleur défenseur, l'équipe algérienne a terminé le 1er tour du tournoi en première position, après avoir battu, respectivement, la Tchéquie (16-6), Qatar (10-7) et le club de Katowic (11-1).

Ces résultats lui ont permis de disputer directement la finale contre la Pologne, qui a, elle aussi, gagné ses matchs de la poule A, contre l'Algérie "B" (10-6), l'Italie (13-11), le club de Bydgoszcz (16-11) et Pologne U19 (11-6).

Pour sa part, la sélection algérienne "B" a terminé en 5e position après avoir battu en match de classement, le club Katowic (12-2). L'équipe algérienne avait terminé le 1er tour, avec deux succès face au club de Bydgoszcz (12-5) et la Pologne U19 (14-4), contre un nul avec l'Italie (9-9) et une défaite devant la Pologne (10-6). La 3e place du tournoi est revenue au Qatar, vainqueur de l'Italie (7-6), la 7e position à la Pologne U19 qui a battu la Tchéquie 8-7).

La sélection algérienne "dames" 4e à Antalya

De son côté, la sélection algérienne "A" dames a pris la 4e position au tournoi international d'Antalya en Turquie qui a regroupé, la sélection algérienne "A" et "B" l'Ukraine "A" et "B", la Turquie "A" et "B", la Roumanie et la Jordanie.

L'équipe "A" a terminé le 1er tour en première position avec 9 points, après trois succès face à la Roumanie (12-2), la Turquie B (14-4) et l'Ukraine A (12-6). Au tour suivant (joué en élimination directe), la sélection algérienne a écarté la Jordanie (11-8), avant de se faire éliminer en demi-finale par l'Ukraine A (8-6). Pour la médaille de bronze, l'Algérie "A" a perdu face à la Turquie A (11-1).

Pour sa part, la sélection algérienne "B" a terminé le 1er tour de son groupe en 3e position avec 3 pts, après un match gagné devant la Jordanie (13-3) contre deux revers face à la Turquie A (3-13) et l'Ukraine B (2-6).

En quart de finale, l'équipe s'est fait éliminer par l'Ukraine A (9-7), pour terminer en 6e position du tournoi, après une autre victoire face à la Jordanie 22-13 (5e -8e place) et une défaite face à la Roumanie 5-11. La 5e place est revenue à la Roumanie, la 7e à la Turquie A et la 8e et dernière à la Jordanie.

Ces matchs de préparation sont inscrits dans la préparation des sélections algériennes (messieurs et dames) aux prochaines échéances, à l'instar des 1ers jeux africains handisport, prévus en janvier prochain au Maroc et dont plusieurs disciplines seront qualificatives aux Jeux Paralympiques de Tokyo (25 août-6 septembre 2020).