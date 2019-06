Algérie: Gaïd Salah met en garde contre ceux brandissant des drapeaux autres que l'emblème national

Alger — Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a mis en garde, mercredi à Béchar, contre la "tentative d'infiltration" des marches populaires par une "infirme minorité" de manifestants qui brandissent des drapeaux autres que l'emblème national.

"Il m'appartient également en cette occasion d'attirer l'attention sur une question sensible, à savoir la tentative d'infiltrer les marches et porter d'autres emblèmes que notre emblème national par une infime minorité. L'Algérie ne possède qu'un seul drapeau, pour lequel des millions de Chouhada sont tombés en martyr", a souligné M. Gaïd Salah au troisième jour de sa visite en 3ème Région militaire.

"Un emblème unique qui représente le symbole de souveraineté de l'Algérie, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de son unité populaire", a-t-il ajouté.

Soulignant qu'"il est inacceptable de manipuler les sentiments et émotions du peuple algérien", le général de corps d'Armée a fait savoir que "des ordres et des instructions stricts ont été donnés aux forces de l'ordre pour une application rigoureuse des lois en vigueur et faire face à quiconque tente encore une fois d'affecter les sentiments des Algériens à propos de ce sujet sensible et délicat".

Il a, à ce propos, fait savoir qu'"il demeure certain que grâce aux dévoués et hommes de bonne volonté parmi les fils de l'Algérie, les sentiments des Algériens resteront intacts à tout jamais".

"Nulle crainte pour l'avenir de l'Algérie, pays des millions de chouhada, car elle saura, grâce à Allah le Tout-Puissant, puis grâce à ses fils dévoués, comment se frayer son chemin vers un havre de paix", a-t-il soutenu, rassurant que "l'élan du développement reprendra avec une cadence plus rapide, une détermination plus forte et des objectifs plus nobles".

"Il n'y aura plus de place à la crise économique ni toute autre crise, une fois que l'Algérie se sera libérée des griffes de la bande, des prédateurs et de ceux qui ont trahi la confiance, et qu'elle restera attachée à son référentiel novembriste national. Car l'Algérie est capable, parfaitement capable, d'atteindre son ultime objectif, celui que lui voulaient nos valeureux chouhada", a affirmé M. Gaïd Salah.

A noter qu'à l'issue de la rencontre d'orientation tenue avec les cadres et les personnels de la 3e Région Militaire, et après avoir inspecté quelques unités implantées au niveau de la Région, et supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, le général de corps d'Armée a dédié la troisième journée de sa visite à l'inspection de quelques unités du Secteur de Béchar, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

En effet, le chef d'état-major de l'ANP, accompagné du général-major Mustapha Smaali, commandant de la 3e Région Militaire, a visité la 40e Division d'Infanterie Mécanisée, où il a suivi un exposé global présenté par le commandant de cette grande unité.

Une occasion pour lui, a-t-on précisé, pour donner "un nombre de consignes et d'instructions" visant dans leur ensemble l'impératif de maintenir l'état-prêt au combat des unités à son plus haut niveau.

M. Gaïd Salah qui a tenu par la suite, une rencontre avec les cadres et les éléments de la Division, a souligné, lors de son allocution d'orientation, suivie par l'ensemble des personnels des unités de la Région, que "partant du principe d'honnêteté envers soi et envers la patrie, l'ANP agit sur plus d'un plan et poursuit, d'une part, son parcours de développement multidisciplinaire et diversifié suivant la stratégie globale adoptée, et consentit d'autre part des efforts assidus dans le but de promouvoir la performance opératoire sur le terrain des différents aspects du métier du militaire".

L'ANP assure également sur un autre plan, a-t-il dit, "la sécurisation totale de nos frontières nationales, en se faisant face en permanence à toute incursion terroriste éventuelle ou toute autre action malveillante quelle que soit son origine, visant à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à la stabilité de son peuple".

Il a cependant estimé que l'armée continue d'entourer son peuple de toute l'attention et la solidarité en toutes circonstances, notamment lors des catastrophes naturelles. "D'ailleurs, l'action de mobilisation solidaire et fraternelle de l'ANP aux côtés de nos concitoyens à Illizi et à Djanet, suite aux dernières inondations et les dégâts qui y ont résulté, en est l'exemple parfait", a rappelé le vice-ministre de la Défense nationale.

A l'issue de cette rencontre, le chef d'état-major de l'ANP a écouté les interventions des personnels de la Division qui ont exprimé leur fierté des évolutions qu'enregistre l'Armée sur tous les échelons, et ce, avant d'observer un moment de recueillement sur l'âme de l'emblématique Chahid "Mustapha Ben Boulaïd", dont le nom est porté par le siège de la Région, de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et de réciter la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada.

M. Gaïd Salah a ensuite présidé une réunion de travail avec le commandement, les états-majors de la Région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants des unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la Région, présenté par le commandant de la Région, a indiqué le communiqué.

Il a, à l'occasion, prononcé une allocution, dans laquelle il a souligné l'"importance vitale" que revêt cette Région militaire, et les efforts colossaux consentis par les personnels de ses unités dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux, les dangers et les menaces.

"Il est évident que les facteurs du savoir-faire, de la compétence et de l'état-prêt de façon générale, s'articulent, pour leur réalisation, sur la valorisation des exercices tactiques afin d'encrer davantage les capacités de réflexion, d'analyse, de planification et de conception, ainsi que de conduite des opérations des différentes armes et forces. Des qualités professionnelles acquises essentiellement à travers l'ancrage de la cohésion entre les états-majors et le rehaussement des connaissances des cadres dans les domaines militaire, technique et méthodologique, ainsi que de leur permettre de s'imprégner des techniques de communication et des capacités d'analyse des situations, de prise de décisions et de gestion des opérations de combat multiforme", a-t-il souligné.

"Telles sont les qualités que nous avons veillées à inculquer aux personnels militaires toutes catégories confondues, dans les différentes unités et là où ils se trouvent, et c'est ainsi que les efforts apporteront leurs fruits, et avec cette rigueur que l'ANP se hissera, grâce à Allah le Tout-Puissant, aux rangs les plus distingués qu'elle mérite véritablement, qui siéent à la grandeur de l'Algérie, terre et peuple, et qui sont à la hauteur des défis qu'elle affronte, à l'aune de la situation d'insécurité et d'instabilité que connait notre sous-région particulièrement", a-t-il soutenu.