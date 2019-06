Algérie: Plus de 3200 enfants bénéficieront de camps de toile dans les wilayas côtières

Alger — Plus de 3.200 enfants et membres adhérents au Commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d'Alger bénéficieront de camps de toile, prévus à travers plusieurs wilayas côtières, à l'occasion de la saison estivale 2019, a indiqué, mercredi, le commissaire des SMA de la wilaya.

Plus de 3.200 enfants et adhérents au Commissariat des SMA de la wilaya d'Alger, et membres d'associations locales activant en collaboration avec le Commissariat des SMA, bénéficieront, à partir du 10 juillet, de camps de toile, prévus à travers les plages des différentes wilayas côtières, a déclaré à l'APS, le Commissaire des SMA de la wilaya d'Alger, Rachid Boudina.

En plus des activités ludiques et de loisirs, le programme de ces camps de vacances (10 juillet-27 aout) prévoit l'ancrage des valeurs et principes des SMA chez les jeunes estivants, a poursuivi le même responsable, soulignant que des préparatifs étaient en cours pour l'installation des camps de toile.

Le Commissariat des SMA de la wilaya d'Alger s'attelle à apporter les dernières retouches aux programme d'activités prévues, à l'occasion de la 9e édition du Festival scout du chant patriotique, du théâtre et opérettes qui se tiendra le 29 juin à la salle Ibn Khaldoun avec la participation de 20 équipes.

Le Commissariat se prépare, en outre, à participer aux festivités célébrant le double anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse, en mettant en avant ses principales activités et contributions visant à sensibiliser les générations montantes à l'importance de contribuer à l'édification d'un avenir prospère en Algérie, en s'inspirant des sacrifices des martyrs de la Révolution, a-t-il précisé.