Algérie: Une aide d'urgence sera acheminée jeudi à la région de Djanet

Alger — Une aide d'urgence, comprenant des produits alimentaires, des médicaments et des couvertures sera acheminée jeudi vers la région de Djanet, durement touchée par les dernières intempéries , apprend-on auprès du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Ce lot d'aide d'urgence, qui sera acheminé vers la localité de Ghat, située à 250 km de Djanet (wilaya d'Illizi), près de la frontière libyenne, comprend 2.000 kits alimentaires de 77 tonnes, 18 tonnes d'eau minérale, un lot de médicaments, 2.000 matelas et couvertures, deux groupes électrogènes et 16 pompes hydrauliques.

Pour rappel, le Premier ministre, Noureddine Bedoui avait décidé, dimanche dernier lors d'un Conseil interministériel consacré à l'examen des mesures à prendre suite aux récentes inondations dans cette wilaya, et la prise en charge urgente de d'indemnisation de tous les citoyens sinistrés.

Le Premier ministre avait décidé également le lancement d'une étude globale de protection de la ville de Djanet contre les risques d'inondations ainsi qu'une autre étude pour la réalisation de trois ouvrages d'art (viaducs) à l'entrée de la ville de Djanet, à Asahi et In Abarbar.

Ces décisions portent aussi sur le réaménagement de tous les établissements et structures relevant du secteur de l'Education nationale au niveau de toutes les communes concernées, la réhabilitation du tronçon de la RN 3 reliant Djanet à Bordj El Haouas, outre le lancement d'une étude et le suivi de l'aménagement de 6 oueds secondaires (Oued Ifri, Tassouine, Beni Ouskan, Aghoum, Tin Alkoum et Arkin) au niveau de Djanet.

Le Premier ministre avait appelé à la prise en charge de l'opération de nettoiement et la levée des amas et résidus des inondations, outre l'acquisition de camions de nettoiement, de pompes, de groupes électrogènes et la levée du gel sur le programme de l'amélioration urbaine au profit des vieux quartiers à travers la ville de Djanet.

De son côté, le Croissant rouge algérien (CRA) avait dépêché, la semaine dernière, une caravane de solidarité comprenant 22 tonnes d'aides destinée aux sinistrés de Djanet.

Le CRA avait collecté 22 tonnes d'aides humanitaires, composées de 2.500 couvertures, de vêtements, de 350 colis alimentaires, chacun d'une valeur de 8.000 DA, de 60.000 bouteilles d'eau pour les habitants de Djanet ainsi que des ustensiles de cuisine.