Cote d'Ivoire: Opération «Requin 2019» - L'armée ivoirienne démontre sa puissance de feu

«Tester l'opérabilité et évaluer les capacités des forces armées ivoiriennes à manœuvrer ensemble. C'est l'objectif principal de l'exercice que nous effectuons aujourd'hui (Lundi, ndlr)».

Le général de division, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées ivoiriennes de Côte d'Ivoire (FACI) a ainsi dévoilé le but de l'impressionnant exercice militaire organisé, lundi dernier, par la grande muette sur le plan d'eau lagunaire. En effet, sur invitation de l'étatmajor général des armées, 300 soldats de toutes les forces combattantes (terre, air et mer) se sont retrouvés à la base navale d'Abidjan pour rendre part à l'opération «Requin 2019».

La combinaison des feux air et marine à l'engagement initial, le débarquement prompt des moyens humains et logistiques de l'infanterie et la bonne coordination des hommes ont marqué les temps forts de cette opération de mise en conditions opérationnelles des forces ivoiriennes et de démonstration de puissance de feu. Aussi, un navire CTM (Chalands de transport de matériels) transportant le 1er bataillon d'infanterie avec artilleries lourdes, deux navires (les patrouilleurs CF Sekongo et le Bouclier), deux escouades de fusiliers marins commandos, une équipe de palmers pour infiltration et reconnaissance, deux hélicoptères d'attaque de type MI-24 pour appliquer des tirs d'aviation et une escadrille Dauphin en réserve à la Base aérienne d'Abidjan, ont été engagés et ont surtout manœuvré en parfaite symbiose à la satisfaction des autorités militaires.

Et, les populations riveraines déjà averties n'ont pas été surprises par les explosions aux passages des avions d'assaut et des tirs d'armes automatiques durant toute la matinée du lundi. Devant le succès de l'opération, l'état-major général des armées a promis répéter ce genre d'activité pour renforcer le reflexe des soldats et mieux conditionner les forces armées ivoiriennes pour faire face aux éventuelles menaces.