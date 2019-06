Cote d'Ivoire: Pièces administratives - Une organisation sensibilise à leur importance

Selon une étude du "Mouvement Je m'inscris sur la liste électorale et je vote (Milev-CI)", on dénombre plus de 60% de la population ivoirienne qui n'ont pas de pièces administratives (extraits d'acte de naissance, jugement supplétif, cartes nationales d'identité, cartes d'électeur).

Ce phénomène est plus accentué dans les zones rurales que les centres urbains. Et pourtant, l'importance de ces pièces administratives n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, Kouassi Koffi Eugène, président du Milev-CI, entame une grande campagne dans tout le pays, notamment dans certains villages et campements en vue de sensibiliser les populations à la nécessité pour tout citoyen de posséder ses papiers.

Pour lui, « La non- déclaration de naissance de certains, la négligence et l'ignorance pour d'autres, les difficultés d'accès à la sous-préfecture et aux centres secondaires etc., sont les principales causes de cette situation ».

Par conséquent, l'absence de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif empêche l'établissement des autres pièces. Etant donné que le citoyen se retrouve sans carte nationale d'identité, certificat de nationalité, casier judiciaire, carte d'électeur, passeport en cas de besoin.

Du coup, il ne peut avoir accès à une banque où à une structure de microfinance, tout comme faire partie des abonnés des opérateurs de la téléphonie et ouvrir par exemple un compte mobile money puisqu'aucun document ne lui permet de l'identifier. Plus grave, il prive sa progéniture d'avoir aussi ces pièces.

« Après notre étude, Je puis affirmer que le fort taux d'abstention observé lors des échéances électorales précédentes n'est pas synonyme de boycott. Mais cela, s'explique par le fait que beaucoup d'Ivoiriens, pour des raisons diverses, ne possèdent aucune pièce administrative leur permettant de s'inscrire sur la liste électorale », ajoute le président de ce mouvement.

Pour terminer, il invite alors chaque citoyen à se faire établir les pièces administratives, s'inscrire sur la liste électorale et participer massivement aux échéances électorales.

D. YA