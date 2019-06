Cote d'Ivoire: CAN 2019 - La pause rafraîchissement confirmée

En raison de la forte chaleur qui sévit en Egypte, les mois de juin et juillet (la température oscille entre 35 et 38 degrés Celsius), la Confédération africaine de football a pris toutes les dispositions pour soulager les athlètes et les arbitres lors des matches de la Can 2019.

« À ce niveau, la Fifa recommande trois minutes de repos et des pauses rafraîchissantes à la 30e et à la 75e minute. Ces trois minutes de pause doivent être correctement préparées sur le plan logistique, avant le tournoi et avant chaque match, et nécessitent la mise à disposition de conteneurs froids pour déplacer la glace pilée, des boissons pour les arbitres et de petites serviettes froides et mouillées à placer autour du cou pour 26 personnes (4 arbitres et 22 joueurs) », a confirmé la Caf.

Outre ces dispositions, la Caf veut pouvoir diagnostiquer et traiter toute anomalie liée à la chaleur qui surviendrait sur le terrain. « La collaboration avec les services médicaux du comité local d'organisation a été satisfaisante », a ajouté l'instance du football africain.

La Can 2019 qui débute ce vendredi 21 juin, en Egypte, regroupera, pour la première fois, 24 équipes au lieu de 16.