Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - L'état des lieux du secteur expliqué aux différentes parties prenantes

Les différents acteurs impliqués dans le processus de la réforme du secteur sont en atelier de restitution, du 20 au 21 juin, à Kinahasa au terme de la mission de consultation des acteurs provinciaux et de collecte des données.

Deux discours ont marqué la cérémonie d'ouverture de l' atelier. Le premier a été celui du représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en République démocratique du Congo (RDC), Dominic Sam. Celui-ci a souligné l'importance de cette rencontre qui traduit "une avancée capitale dans le processus de la réforme du secteur de l'aménagement du territoire, à savoir celle de l'implication de tous les acteurs aussi bien nationaux que provinciaux dans l'élaboration des outils et instruments de planification spatiale de la RDC".

Tout en indiquant que cette réforme est une priorité du gouvernement, Dominic Sam a fait savoir que la réussite de cet ambitieux processus qui vise à doter le pays des instruments efficaces de la planification spatiale repose sur la synergie avec diverses parties prenantes.

Le représentant résident du Pnud a assuré que l'étape de la consultation des acteurs et de collecte des données a été un succès, en dépit de la précarité des infrastructures et des voies de communication du pays. Le défi actuel dans l'évolution du processus de la réforme de l'aménagement du territoire, a-t-il expliqué, consiste à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des prochaines étapes, à savoir l'établissement du diagnostic sur l'occupation et l'exploitation du territoire national ; la formulation de la politique nationale de l'aménagement du territoire assortie du projet de loi cadre du secteur et des guides méthodologiques destinés à appuyer les processus provinciaux d'aménagement du territoire ; la mise en place et l'opérationnalisation du cadre de pilotage du processus de la réforme et enfin le renforcement des capacités de l'administration de l'aménagement du teritoire.

Doter la RDC d'outils de gestion de son territoire

Dominic Sam a, par ailleurs, salué l'engagement personnel du ministre honoraire de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa, dont le leadership a permis l'atteinte d'importants résultats. Il a cité le consensus avec toutes les parties prenantes sur les orientations stratégiques et les approches méthodologiques pour la conduite de la réforme dans une approche participative et concertée ; la mobilisation de l'expertise nationale pour appuyer l'administration congolaise dans la conduite de cette réforme et la mise en place d'une cellule d'appui technique composée d'experts nationaux multidisciplinaires.

Parlant de l'évolution du processus de l'aménagement du territoire en RDC, le directeur du cabinet adjoint de la ministre de tuelle par intérim, Jean-Jacques Makasa, a rappelé que le programme de la réforme vise à doter le pays d'outils de gestion de son territoire parmi lesquels la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi-cadre du domaine, le schéma national et des guides méthodologiques.

Il a estimé que les deux jours d'atelier permettront aux experts, de retour de mission, de faire part à l'assistance de l'état des lieux de l'aménagement du territoire dans les provinces visitées, leurs problématiques spécifiques et les propositions formulées par les acteurs provinciaux consultés.

Le souhait le plus ardent, pour lui, est que ces travaux soient fructueux et que les synthèses qui en découleront puissent booster le processus de la réforme de l'aménagement du territoire pour l'élaboration de tous les outils nécessaires pour mener la RDC au développement. Notons que l'objectif de cet atelier vise à produire une synthèse des rapports des missions déployées dans les vngt-six provinces pour consulter les acteurs provinciaux et collecter les données.