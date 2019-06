Sénégal: Employabilite - Eiffage lance la 1ère démarche de validation des acquis de l'experience collective au Sénégal

La ministre française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, et son homologue sénégalais Cheikh Oumar Anne ont procédé, au lancement officiel des actions de formation prévues pour la rentrée académique 2019- 2020. C'était lors de la 3ème réunion du comité de pilotage du Campus franco-sénégalais.

A travers cet acte, les deux pays concrétisent ainsi, la volonté commune du Président Emmanuel Macron et du Président Macky Sall de poursuivre le développement de partenariats académiques et scientifiques d'excellence, autour d'outils de coopération renforcés. Et, les différents acteurs ont convenu de s'appuyer sur le secteur privé pour mettre en œuvre l'agenda du Campus franco-sénégalais. C'est dans cette optique que la société Eiffage Sénégal et le Cnam ont signé une convention sur la Validation des acquis de l'expérience. Elle a été paraphée par l'administrateur général du Cnam, Olivier Faron et Dame Sène, le Directeur administratif et financier d'Eiffage Sénégal, en présence de Samba Diouf, Directeur des ressources humaines, représentant Gérard Sénac. Selon les deux parties, cette grande première au Sénégal, marque le début du déploiement de la Validation des acquis de l'expérience.

En réalité, la Validation des acquis de l'expérience suscite un réel intérêt pour le Sénégal qui y voit une belle opportunité de donner accès à la certification à de nombreux salariés qui n'ont pas pu suivre des études, notamment dans le supérieur et qui capitalisent une expérience professionnelle avérée. Car, ce qui permet de développer leur employabilité. «Lors de la deuxième réunion qui s'est tenue à Paris, un appel à proposition de Projet à labelliser «Campus franco-sénégalais» a été lancé. Eiffage Sénégal, fidèle à sa politique de responsabilité sociétale d'Entreprise, a spontanément répondu à l'appel. Elle a été la seule entreprise sénégalaise à faire une proposition de projet», a rappelé Dame Sène, le Directeur administratif et financier d'Eiffage Sénégal.

Le campus franco-sénégalais est un incubateur de projets innovants et structurants. En réalité, il permet à des établissements sénégalais et français de mettre en place en commun des nouvelles formations pour répondre aux besoins de l'économie.