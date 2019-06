Sénégal: Enjeux environnementaux de l'offshore gazier et pétrolier - Des contours d'une strategie de communication initiés

Sanou Dakonou, un juriste environnementaliste de la direction des établissements classés et point focal Gaz-Pétrole, a fait un rappel sur les dispositions du Code l'Environnement.

Selon lui, pour cerner les questions, quatre outils d'évaluation sont à connaître selon le registre réglementaire : le programme, l'analyse d'un projet, l'audit environnemental pour les projets en cours d'exécution et l'étude d'impact environnemental et social. De manière spécifique, il a donné les contours d'une étude d'étude environnementale. Elle comporte, à l'en croire, les dispositions des conditions sur la situation environnementale et sociale de base, l'identification et l'évaluation des impacts ou risques potentiels liés à l'exécution d'un projet, la consultation publique ou le forum communautaire et l'étude du danger c'est-à-dire l'analyse des risques.

Sur les dangers liés à l'exploration du gaz et du pétrole offshore, l'expert a informé des dangers et risques pouvant impacter dans l'environnement de la faune et la flore des fonds marins. Selon lui, les données sismiques à relever font appel à l'utilisation d'ondes sonores pouvant impacter la vie de certaines espèces de mammifères marins. Sur l'exploitation du gaz et du pétrole offshore, ses propos font part de déchets de forage, d'émanations de gaz, de lumière et des eaux depuis les gisements rejetées, de déchets annexes et d'une augmentation de risques de marée noire en plus d'une exclusion de toute activité de pêche dans un rayon de 500 mètres tout autour de la plateforme. Selon lui, le plan de gestion environnemental et social reste un document contraignant et exige la compensation des pertes occasionnées par des activités.

A l'en croire, la législation présente relative au Code l'Environnement ne couvre pas tous les risques liés aux ressources offshores. Sur l'évaluation environnementale, une nécessité impérieuse sied selon lui, savoir quand faire des études sismiques pour sonder le pétrole, savoir quel lieu forer, savoir comment forer et déterminer comment faire le tracé d'un pipeline (conduite d'évacuation ou de transport de gaz ou de pétrole).

Sur la nécessité de cerner les enjeux environnementaux de l'exploitation du gaz et du pétrole offshore au Sénégal, les pays ouest-africains, Sierra-Léone, Guinée -Bissau , Mauritanie , Sénégal, Gambie du littoral atlantique sont appelés à s'investir sur l'identification des acteurs des secteurs transversaux devant impacter l'exploitation de ces ressources naturelles. Green Sénégal, a pris l'initiative, en compagnie du Prcm, de s'engager à accompagner les acteurs à une appropriation des enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires.