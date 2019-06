Gabon: Le Club-Lewa - Un nouveau bureau provincial à Port-Gentil

Port-Gentil, ce 15 juin 2019, le Bureau Exécutif du CL (Club-Lewa) a échangé avec les ressortissants de Dienga résident dans l'Ogooué-Maritime. Il était question pour le Président du CL Samson Madiba et son bureau, d'édifier les Dienoises et Dienois de cette partie du Gabon sur la vie de l'association et surtout, d'installer un nouveau bureau provincial à Port-Gentil.

Le nouveau bureau de la délégation provinciale de l'Ogoué-Maritime du Club Lewa est connu. La rencontre qui s'est tenue à la salle d'écoute du quartier Ngadi, dans le premier arrondissement, a été l'occasion pour le Président du CL Samson Madiba et son bureau, d'édifier les Dienoises et Dienois des activités menées par l'association. Il était surtout question de l'installation de la Délégation provinciale de l'Ogooué-Maritime. Après le rappel des dispositions statutaire inhérente à cette action, le Bureau à été dévoilé et installé par la suite. Il s'agit de :

Président : Epiphanie Nzoundou Miyaghana Epse Mpino Boumi ;

Vice-Président : Clovis Mboungui Doumi ;

Secrétaire Général : Dany Jonas Komendi ;

Secrétaire Général Adjoint : Fal Badiendzi Semba ;

Trésorier Général : Daniel Diallo Mbicka ;

Trésorier Général Adjoint : Rosaire Moupanda Limoukou ;

Conseiller à la Communication, l'Éducation et la Culture : Hugues Lenguebe ;

Conseiller à l'Organisation et au Sport : Merimé Likika

Conseil des sages

Alexandre Ndoungangoye ;

Fabrice Moulouanga Malesse.

Commissaire aux Comptes

Orphée Mondjot.

Dans ces deux grands moments qui ont ponctué les retrouvailles du donner et du recevoir,il a été aussi opportun pour les membres du bureau de présenter le Club-Lewa vu pendant trois ans ; du contexte, de la vision du bureau, de l'intérêt de l'association (CL), et des actions menées depuis février 2019 . L'organisation des AJCD (Anniversaires Jumelés du Club-Lewa et du District) a été passée en revue.

L'accueil était convivial et fraternel. Les membres du Bureau exécutif du Club-Lewa ont témoigné toute leur reconnaissance à l'égard de leurs frères et sœurs de la capitale économique gabonaise de cette convivialité