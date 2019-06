Algérie: Le groupe parlementaire FLN entame les préparatifs pour le renouvellement des structures de l'APN

Alger — Le Bureau du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) à l'Assemblée populaire nationale (APN) a annoncé mercredi l'entame des préparatifs pour le renouvellement des structures de l'assemblée parallèlement à l'expiration de la période légale, indique un communiqué de l'APN.

Dans le cadre du suivi des derniers développements et de la situation de l'APN, le Bureau du groupe parlementaire du FLN, réuni mercredi sous la présidence de Khaled Bouriah, président du groupe, a annoncé après "examen et enrichissement", la préparation de renouvellement des structures de l'assemblée parallèlement à l'expiration de la période légale, et ce conformément au règlement intérieur de l'assemblée, précise le communiqué.

Le bureau, ajoute la source, a souligné en outre la nécessité de répondre aux revendications des députés en ce qui concerne les dossiers relatifs à la gestion des affaires de l'APN, et ce pour assurer "la transparence dans leur gestion".

Le groupe parlementaire a réaffirmé son soutien "absolu" au rôle de l'institution militaire "à travers ses dirigeants moudjahidine qui visent à protéger le pays et à préserver la paix et la stabilité", saluant en même temps le rôle de la Justice en matière de lutte contre la corruption.

Le bureau a affirmé, en outre, la nécessité pour le président de l'APN de répondre aux revendications du mouvement populaire et se retirer de la présidence dans le but de consacrer les aspirations du peuple et la stabilité de l'assemblée pour que cette dernière ne reprenne ses activités".

La même source a dénoncé en même temps les attitudes "de représailles et provocatrices" de la part du président de l'assemblée, visant à "semer la discorde et les dissensions parmi les rangs des députés du groupe FLN".