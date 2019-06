Cote d'Ivoire: Guillaume Soro - "La présidence de l'Apf ne m'offrira pas la Présidence de la République de Côte d'Ivoire"

Le président du Comité politique (Cp), Guillaume Soro, est, dans un communiqué publié ce jeudi 20 juin 2019, sur sa page facebook, revenu sur ce qui convient d'appeler « affaire Apf ».

L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et député de Ferkessédougou a indiqué qu'il ne se bat pas pour la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (Apf), mais plutôt pour la démocratie et l'Etat de droit. « La présidence de l'Apf ne m'offrira pas la présidence de la République de Côte d'ivoire », a déclaré Guillaume Soro, laissant ainsi entrevoir son ambition future.

A l'en croire, Aubin Minaku a dirigé l'Apf sans être le Président de la République démocratique du Congo (Rdc). Le président du Cp a précisé qu'il ne brigue pas non plus la présidence de l'Apf pour une question d'argent. « Il n'y a pas de rémunération. Elle ne me rendra pas plus riche », dit-il.

« On ne peut pas accepter qu'on foule aux pieds nos statuts et nos règlements. On ne peut accepter de laisser s'installer la dictature. Il faut que le droit soit dit », a poursuivi le député de Ferkessédougou, expliquant que l'un des objectifs de l'Apf est bien la démocratie.

Il a par ailleurs donné les raisons qui l'ont conduit à saisir un cabinet d'avocats français dans cette affaire qui l'oppose à l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumahoro. « J'ai sollicité un cabinet d'avocats français uniquement parce que le siège social de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est à Paris en France », dit-il.