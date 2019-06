Angola: Le vice-président de la République reçoit l'ancien premier ministre capverdien

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, s'est entretenu jeudi avec l'ancien premier ministre du Cap-Vert, José Maria Neves, sur des questions liées aux changements en Angola dans la société numérique.

Des légendes comme El Khateeb (Égypte), Samuel Eto'o (Cameroun), Yaya Touré, Didier Drogba (tous deux de Côte d'Ivoire), Rabah Madjer (Algérie), Nwankwo Kanu (Nigéria) et El Hadji Diouf (Sénégal) ont été désignées comme ambassadeurs du concours phare du continent, qui se déroulera dans les villes égyptiennes du Caire, d'Alexandrie, d'Ismaïlia et de Suez.

Largement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps de l'histoire de l'Afrique, Samuel Eto'o, a été quatre fois joueur de l'année des FAC (2003, 2004, 2004 et 2010). Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2000 et 2002.

Yaya Touré de son côté a été sacré joueur de l'année de la CAF pour une fois sans précédent (2011, 2012, 2013 et 2014) et a finalement conduit la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015.

Quant à Didier Drogba, il a été élu deux fois meilleur joueur de la CAF en 2006 et 2009 et est classé parmi les meilleurs attaquants de sa génération. Outre les succès remportés au niveau de ses clubs, il a disputé cinq CAN (2006, 2008, 2010, 2012 et 2013) et a disputé deux phases finales de la compétition continentale en 2006 et 2012.

Mahmoud El Khateeb a été le premier Egyptien à remporter le titre de joueur africain de l'année en 1983. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Egypte à la maison en 1986.

Rabah Madjer, faisant partie de l'effectif qui avait conduit l'équipe à arracher la CAN en 1990, il est vénéré par tous et est célèbre pour son passage au côté portugais de Porto. Il a également remporté le Ballon d'or africain en 1987.

Nwankwo Kanu, pour sa part a présenté six éditions de la CAN de 2000 à 2010. Il a été à deux reprises le footballeur africain de la CAF en 1996 et 1999.

El Hadji Diouf, Il reste le seul Sénégalais à avoir été sacré joueur de l'année, Ballon d'or africain, il a été décoré en 2001 et 2002. Diouf était un membre clé de la génération dorée des Lions, qui a fait les gros titres à travers le monde au début des années 2000.

Pour rappel, la CAN 2019 en Egypte débute ce vendredi 21 juin et prendra fin le vendredi 19 juillet.