Angola: Accord sur les droits de l'homme entre le MININT et le PNUD

Luanda — Un protocole de coopération en matière de droits de l'homme, qui vise à améliorer l'action des agents de la Police nationale, a été signé ce jeudi à Luanda par le ministère angolais de l'Intérieur et le Programme des Nations Unies pour le Développement « PNUD ».

Paraphé par le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, José Bamokina Zau et le représentant du PNUD en Angola, Henrik Larsen, cet accord a aussi comme objectifs la surveillance, l'évaluation et les statistiques sur les droits de l'homme, l'application de la Loi et l'amélioration des relations entre agents de l'ordre public et les citoyens.

Selon le dirigeant angolais, cet accord va apporter, d'une manière évidente, plus d'énergie en matière d'assistance technique à l'action des agents de l'ordre public et contribuer aux politiques du gouvernement tournées vers la lutte contre la pauvreté.

Pour sa part, le représentant onusien a dit que le protocole signé était assez stratégique dans sa capacité et sa responsabilité de promouvoir la formulation, coordination et exécution de l'ordre et de la sécurité interne.

Citant l'expérience du PNUD dans plus de 100 contextes différents, Henrik Larsen a souligné que le ministère de l'Intérieur et ses organes pourraient bien aider le pays à répondre aux recommandations des mécanismes des droits de l'homme, pour le renforcement de l'application de la Loi.

Le protocole est valable pour cinq ans.