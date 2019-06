Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Terre battue" de Destinée Hermella Doukaga

Le roman paru en 2015, aux éditions du Panthéon, à Paris, s'inscrit dans le même sillage de la satire comme dans " Le pleurer-rire" d'Henri Lopes.

Dans son ouvrage Destinée Hermella Doukaga fait la satire des habitants de Lékoulèbary, quartier d'un pays anonyme. Dans ce pays, les « tribus de Soukaté et de Kounaté » (p. 33) sont à couteaux tirés pour des raisons politiques et idéologiques. Elle dénonce, à bâtons rompus, l'immoralité, l'animalité, l'inhumanité, la corruption, l'escroquerie, le manque d'éthique, la médiocrité, le régionalisme et le népotisme qui sont considérés comme des valeurs morales par ses habitants. Ces vices conditionnent la réussite sociale.

Les affirmations cinglantes, « Avec mon salaire, je peux te payer, Mon cher, tu as étudié pour rien », « la secrétaire (... ) lui confia que le jeune homme serait venu pour une affaire de rectification d'âge », « Quinze mille FCFA pour obtenir la moyenne au devoir de classe et vingt-cinq (... ) pendant les compositions de passage qui pointaient à l'horizon », « c'est le phénomène de sous-logement » (pp. 59, 78, 69 et 84) sont des exemples probants parmi tant d'autres, qui décrivent le triste vécu quotidien des habitants du quartier Lékoulèbary. Ils sont le signe qui témoigne de la mauvaise santé des services administratifs et du lycée de Lékoulèbary. Et ce, « de la tête à la racine » (p.77).

Par cet écrit à caractère thérapeutique, mêlé de l'humour, l'auteure veut atteindre une foultitude de lecteurs et les inviter à rompre avec ces vieilles mentalités qui tirent le continent africain vers le bas. Il est un appel à l'éveil de conscience et de la citoyenneté pour cesser d'être l'objet mais «le sujet qui écrit une nouvelle histoire. Sa propre histoire ».

Née à Dolisie au Congo-Brazzaville, le 8 octobre 1983, Destinée Hermella Doukaga est mécanicienne aéronautique, ingénieure des champs pétroliers et pilote. Elle est également titulaire d'une maîtrise en administration économique et sociale de l'Université de Poitiers (France). Depuis 2016, elle est ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique. Son répertoire compte cinq titres dont "Mon Labyrinthe" et "Héros dans mes veines" (Edilivre 2014), "Chants du cœur" (L'Harmattan 2016), "Moi président !" (L'Harmattan 2019).