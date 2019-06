Congo-Brazzaville: Fête de la musique 2019 - Près de quatre cents artistes et groupes sur quatre scènes à l'Institut français du Congo

La trente-neuvième édition de l'événement sera célébrée dans différents pays du monde, ce 21 juin. Dans la capitale congolaise où la sape se joindra à la musique, l'espace culturel a prévu une production continue qui débutera à 16h 00 jusqu'aux premières heures de la matinée du 22 juin.

Au programme de la soirée hautement culturelle, concerts musicaux, parade "sapologique" et défilé de mode.

S'agissant des concerts, il est prévu quatre scènes, un podium, plus de soixante-dix groupes et plus de trois cents artistes musiciens.

Sur la scène du jardin, se produiront Mariusca Moukengue, FB Stars international, Aleyahman, Light of Kongo, Guer2vie, Atramuel, Kizma connection, Martin Luther King, Sounga, Royal, MB Tikulu, Jam Caroline, Blossta, Briceshon, John Brown, DOC J, JAH Loise, Auriol Ngoma.

La scène Cafèt' recevra Lewis Massengo, Kiwisa, MKD Sat, Duce, Alan Kulu, Atis Monde, Julsaint India, Vicky de l'Or, Ondel Gond, Johess, Roggadel, Even's Mab, Billima, Basa, Maverique, Nancy Matounga, Folk Sanza, Naldso, Parfait Young.

A la scène Parvis, les mélomanes célébreront la fête avec Nix Ozay, Smith Wizz, MC Kenzy, Uyel Mago, Team MLC, Biz Ice, Style Fleur, Général Faucon, Nahima Grey, Xerxes, Key Kolos, Doublme R, Maître Tchoutchoupé, Mister Salomon, Vany Vanessa, Embeudah musik, Weldoh Larafale, Shadow La menace, Bordas Legend, Louss officiel, Byt, MJ4 Mopako, BIG D, Koulou Gandja, Luxxa Passi, Swagg Milly, Jeunes premiers 242, Young ACE, Kenio, Paterne Maestro, NK Streiff, One Missil, Adams, P Duc la Menace, P One Negger, Killa Beat, Nice Queen, Cœur Lovene, Daryus, MJ.

Enfin, la scène Savorgnan connaîtra comme artistes et groupes : DJ Migo One, Crack Mobile, Wave music, Ballet Louzolo, Abia Faucon noir, Djoson philosophe et Super Nkolo Mboka, Bwes Bwa Biles, Compagnie Babingui Tambour, Habit Mampila, Compagnie L'heure a sonné, Balai Ngavuka le retour, Les fantastiques, Samouna, Telo, Diaram Nganga, David Chakalewa, Kongo Salsa, Moukoloa Ntsié, Double impact (Nzeté sexy Choco), Gaby Berckens, Musée d'Art, Compagnie Djim, Gianni Olando et Kingoli authentique V, Mfuma Kongo, Siama Groove.

La parade sapologique réunira les plus grands noms et associations des sapeurs de Brazzaville. Ajouter à cela, le défilé de mode.

Rappelons que la fête internationale de la musique a été instituée, le 21 juin 1981, en France, par le ministre de la Culture et des arts de l'époque, Jack Lang. Depuis lors, elle est célébrée à cette date dans plusieurs pays du monde.