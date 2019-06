Congo-Kinshasa: Province du Maniema - Le Fida finance la construction de deux ponts à Kasongo

Les ouvrages ont côuté sept cent cinquante mille dollars américains et visent à désenclaver le bassin de production agricole de la localité.

Le directeur-pays du Fonds international de développement agricole (Fida), Hanafi Abdelhaq, et le vice-gouverneur de la province du Maniema, Jean-Pierre Amadi Lubenga, ont conduit une délégation pour réceptionner les deux importants ponts sur l'axe Lubile-Kalulu-Luekash-Mobanga, sur la Nationale 31 Kindu-Kasongo, dans la zone de production agricole de Kasongo, province du Maniema.

Il s'agit du pont Bulale, construit en béton armé, d'une capacité de soixante tonnes, avec troistravées et une portée de trente-neuf mètres. Il s'agit du plus long pont construit par le Projet intégré pour la réhabilitation de l'agriculture dans la province du Maniema (Piram), avec un coût de trois cent cinquante mille dollars américains. Cet ouvrage relie désormais les cités minières de Bikenge et Kama à la Nationale n°31 et facilite les échanges avec Kasongo ou Kindu.

Le second est le pont Luekash, qui s'était écroulé sur un pan de 18/40 mètres depuis une année et qui a été réhabilité en six mois. L'ouvrage métallique construit par l'Office des routes, d'une capacité de trente-deux tonnes avec deux travées, a coûté quatre cent mille dollars américains. Il épargne aux usagers un détour de plus 90 km (contre 50km) pour rejoindre la cité de Kasongo et améliore les échanges entre les centres de production agricole et ceux de consommation.

A en croire un communiqué du Fida, l'absence de ces ouvrages et la dégradation complète de la piste constituaient un grand handicap dans les échanges. Ce manque a aussi été un danger pour la population riveraine qui a déploré plusieurs décès par noyade en période de crue et autres tracasseries des piroguiers qui imposaient des droits de passage aux usagers.

Les deux ouvrages réceptionnés, note cette source, font partie d'un lot soixante-huit ponts et deux cent soixante-six dalots construits ou réhabilités pendant toute la durée de la mise en œuvre du Piram. A terme, indique ce document du Fida, quatre-vingt-dix ponts et trois cents dalots devraient être réceptionnés avant décembre .

Le Piram est entré cette année dans son processus d'achèvement, après neuf ans de mise en œuvre. Il a bénéficié de quarante-neuf millions de dollars américains, un financement du Fida et de l'Ofid dont vingt millions (soit 30%) essentiellement dédiés aux infrastructures. Son apport et ses réalisations dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la production agricole et le désenclavement des pôles de développement agricole et de consommation dans la province du Maniema sont désormais visibles et appréciés de tous.

Une équipe d'experts internationaux du Fida est en mission dans la région du Maniema pour étudier les possibilités d'élaboration d'un autre projet d'au moins cent millions de dollars, couvrant quatre provinces voisines du Maniema dont le Kasaï oriental, le Kasaï, le Tanganyika et le Lomani, dans le cadre du Programme stratégique Fida (Cosop 2019-2024) en s'appuyant sur les acquis du Piram.