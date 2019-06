Soudan: Universitaires et ambassadeurs lancent une initiative pour renforcer le front intérieur

Khartoum — Des universitaires, avocats et universitaires ont lancé une initiative pour serrer le rang national pour une patrie sûre et pour tous les soudanais et ont insisté sur la nécessité de mobiliser les énergies nationales pour préserver l'unité du Soudan et préserver sa sécurité et sa stabilité, ainsi que son présent et son avenir, conformément à la volonté nationale.

Ils ont appelé a rassembler toutes les initiatives lancées visant à régler la situation du pays et l'aider de sortir de cette crise en consensus et satisfaction nationale.

Modather Abdul Rahim, professeur des sciences politiques aux universités soudanaises a indiqué, lors du forum de SUNA ce jeudi, que le démarrage de cette initiative était en base de la responsabilité nationale de unifier tous les soudanais pour un Soudan sure et stabilisé.

L'ambassadeur Al-Shafie Ahmad Mohamad, membre de l'initiative a dit que le Soudan est protégé d'aller au chao grâce à la solidité du tissu social des soudanais, appelant à ne pas exclure les autres afin de réaliser la stabilité au pays.