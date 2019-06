Ile Maurice: Politique monétaire - Mieux comprendre la polémique sur la BoM

L'annonce budgétaire autorisant le ministère des Finances à puiser Rs 18 milliards des réserves de la Banque de Maurice (BoM) pour rembourser avant l'échéance du juin 2021 la dette publique soulève actuellement des débats dans les milieux financiers et crée la confusion dans l'esprit de la population quant à la définition de certains lexiques associés à l'institution financière.

En même temps, le commun des mortels se demande comment la démarche gouvernementale va-t-elle l'affecter. D'abord comme investisseur dans des bons de la BoM ou encore comme citoyen qui dépend d'une roupie forte pour augmenter son pouvoir d'achat, à la fin de la journée. La BoM, incorporée en 1967, est régie par la Bank of Mauritius Act 2004. Connue comme la banque du gouvernement, la BoM maintient trois types de réserves avec des fonctions différentes.

Il y a d'abord le General Reserve Fund où, à l'issue de chaque année financière se terminant au 30 juin, la BoM effectue le transfert de 15 % de ses profits nets, la différence étant créditée au Consolidated Fund du gouvernement. La balance du General Reserve Fund doit être l'équivalent du capital propre de la BoM qui, à ce jour, se chiffre à Rs 2 milliards. Le montant de ce fonds est actuellement de Rs 2,7 milliards.

Le Special Reserve Fund a été constitué en 2004 selon l'article 47 de la Bank of Mauritius Act 2004. Ce fonds prévoit que tous les profits et pertes réalisés à partir d'un exercice d'évaluation des actifs et passifs de la banque y soient crédités ou débités. Les actifs peuvent être aussi libellés en or, en devises étrangères ou en droits de tirage spéciaux. Tous les gains et pertes nets non réalisés à partir des changements dans la valorisation des investissements sont également transférés dans ce fonds.

Par ailleurs, la BoM Act autorise la Banque centrale à puiser de ce fonds pour augmenter son capital propre ou pour assurer sa politique monétaire dans des circonstances exceptionnelles. Au 30 juin 2018, un montant de Rs 1,4 milliard avait été utilisé pour ses opérations de politique monétaire.

Quant à ses réserves de change, elles sont composées des avoirs en devises étrangères et en or détenus par la Banque centrale. Elles prennent généralement la forme de bons et obligations du Trésor, ce qui permet à ces réserves de rapporter des intérêts.

Qui sont les créanciers de la BoM ?

Les détenteurs d'instruments financiers émis par la Banque centrale, comme les Bills (obligations). Ce sont essentiellement des banques commerciales.

Le gouvernement comme un de ses clients;

Les banques commerciales qui opèrent des comptes courants;

Des institutions financières non bancaires ;

Le montant total détenu au 30 juin 2018 : Rs 220 milliards.

Les plus gros créanciers à cette période étaient: les banques commerciales, détenteurs de BoM Bills et de dépôts totalisant Rs 166 milliards.

Cette manœuvre financière du gouvernement aura-t-elle un impact sur les créanciers de la Banque centrale, plus particulièrement les détenteurs de BoM Bills ?

Avis des experts: Non

Les actifs de la banque centrale

Les actifs étrangers sont les plus conséquents avec un montant de Rs 230 milliards, composés de :

Liquidités en cash : Rs 50 milliards;

Placements en devises étrangères: Rs 179 milliards;

Intérêts à engranger sur ses investissements: Rs 93 milliards;

Autres investissements: Rs 912 millions.

Des interrogations en suspens

De quelle dette étrangère le Premier ministre fait-il référence et quelle sera la devise utilisée pour le remboursement ? Est-ce la roupie, le dollar ou toute autre devise ? Quel sera le traitement comptable de cette manœuvre financière dans la Balance Sheet de la BoM ? Autant des questions auxquelles les autorités ont intérêt à répondre pour mettre fin à la confusion qui règne actuellement sur cette problématique.