Sénégal: Arrivée prochaine de 800 nouveaux minibus (Ministre)

Dakar — Le ministre des Infrastructures terrestres et du Désenclavement a annoncé, jeudi, la mise en circulation prochaine de 800 nouveaux minibus dans le cadre de la modernisation du parc automobile sénégalais.

"La modernisation du parc automobile sera poursuivie avec la mise en circulation prochaine de 800 nouveaux minibus dédiés aux opérateurs privés de l'AFTU", a dit Me Oumar Youm.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 17ème édition de la Semaine nationale de prévention routière, il a également annoncé la mise en circulation prochaine d'un premier lot de 442 véhicules acquis dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Inde et le Sénégal.

Dans le même registre, il a souligné que le programme de renouvellement du parc automobile, démarré en 2005, a été amplifié à travers "la mise en service de 1604 minibus, 475 bus pour renforcer Dakar Dem Dikk et 150 camions gros porteurs".

"Le chef de l'Etat a engagé, dans notre quête d'émergence, la modernisation du secteur des transports terrestres afin de doter notre pays d'un système de transport terrestre performant, (... ), à améliorer la circulation des personnes et des biens avec plus de conforts, de sécurité et de rapidité", a dit Me Youm.

Selon lui, "c'est le sens du vaste programme de construction, de réhabilitation et d'entretien d'infrastructures routières et autoroutières qui a permis la réalisation depuis 2012 plus de 1762 km de de routes revêtues et de 221 kilomètres de routes effectivement mises en service".

Le gouvernement "a initié un programme ambitieux de numérisation des titres de transport qui vise une nouvelle sécurisation desdits titres et le renforcement de la sécurité routière", a ajouté le ministre.

Il a poursuivi que l'Etat "met en œuvre des projets emblématiques et innovateurs du Train express régional +TER+ et du Bus rapide transit +BRT+ dans le souci d'améliorer les services de transport et d'asseoir une mobilité urbaine".