Togo: Meilleure formation pour les chercheurs à l'UL

Siemens Belgique, via son programme 'Train the Trainer', va former des enseignants-chercheurs de l'université de Lomé (UL) travaillant dans les départements formant les futurs ingénieurs.

La session, qui se déroulera en juillet et en août en Belgique, permettra aux bénéficiaires d'acquérir de l'expertise en programmation de contrôle-commandes industriels.

Beaucoup d'enseignants chercheurs maitrisent la théorie, mais beaucoup moins le volet pratique. D'ou l'intérêt de ce stage.

'Cette dynamisme de coopération met la recherche de la qualité au cœur de la formation des étudiants. Nous nous engageons ainsi à offrir les meilleures conditions de travail et de formation aux enseignants et aux étudiants' a déclaré jeudi Dodzi Kokoroko, le président de l'UL.

Siemens s'engage à travers son entité belge, à offrir une réponse technologique efficace et adaptée aux besoins spécifiques de l'Afrique Centrale et de l'Ouest.

Forte d'une expérience de plus de 40 ans dans cette région, la société a déjà mené de nombreux projets notamment dans les domaines de l'eau, de la production et de la distribution d'électricité et des soins de santé et a ainsi contribué au développement des infrastructures locales.

Siemens est un acteur mondial dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation, et l'un des premiers fournisseurs de solutions pour les soins de santé.