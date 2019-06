Sénégal: Des collaborateurs rendent hommage à Amadou Sy, après 20 ans de carrière de gouverneur

Thiès — L'administration territoriale, les services déconcentrés, acteurs de développements, organisations de femmes ont rendu hommage jeudi à l'ancien gouverneur de Thiès Amadou Sy, nommé directeur des affaires générales de l'administration territoriale (DAGAT), après ses 20 ans de carrière comme gouverneur dans plusieurs régions du pays.

Ses anciens collaborateurs, à savoir les préfets et sous-préfets, le personnel de la gouvernance, les chefs de services déconcentrés regroupés au sein de l'amicale du comité régional de développement, des délégués de quartiers, entre autres ont organisé une cérémonie à son honneur, peu après la passation de service avec son successeur Mouhamadou Moustapha Ndao.

Le nouveau gouverneur a été installé par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Son ancien adjoint chargé du développement Omar Ndiaye a, au nom du personnel de la gouvernance, exprimé le sentiment de "tristesse" qui anime ses anciens collaborateurs à l'idée de se séparer d'un chef avec lequel ils avaient tissé des "relations personnelles et amicales".

Pour lui, M. Sy est "un chef auprès de qui on trouve confort et réconfort" et qui donne "une confiance totale" à ses adjoints sur des dossiers de grande importance. Il a fait part de leur gratitude pour la "formation et l'encadrement" qu'ils ont reçus auprès de lui.

La conseillère départementale Marie-Pierre Ndiaye, l'a remercié au nom de l'amicale du CRD, "cadre d'échanges et de communion" qu'il a lui-même redynamisé, selon elle, tout en veillant à ce qu'il ne "prenne pas le dessus sur (les) obligations professionnelles".

Elle a mis à son actif, en quatre ans de séjour à Thiès, notamment l'organisation pour la première fois dans la capitale du rail d'un match international de football de l'équipe A, qu'il a "piloté de main de maître".

En présence de ses amis, proches et parents venus de Donaye et Diatar, dans le Fouta, et d'ailleurs le nouveau DAGAT a été couvert de cadeaux, dont un portait agrandi de son père qui l'a particulièrement touché.

Chevalier de l'Ordre national du lion et Officier de l'ordre national du mérite, celui qui aimait à se faire appeler le "doyen des gouverneurs" a, en 20 ans, servi comme gouverneur à Saint-Louis, Tambacounda, Dakar, Kaolack et Thiès, où il était arrivé en janvier 2015.