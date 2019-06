Congo-Brazzaville: 58e anniversaire des FAC - Les hommes en uniforme invités à « faire beaucoup avec peu »

Prenant appui sur les orientations du président de la République données à l'occasion du réveillon d'armes 2018 et se référant aux trois axes stratégiques du Programme national de développement, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a demandé aux personnels civils et militaires d'accomplir avec discipline et rigueur les missions qui leurs sont assignées, dont l'exécution devrait contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés.

Charles Richard Mondjo a souligné le développement et la mise au standard international des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale ; la dynamisation des structures du ministère de la Défense nationale aux fins d'améliorer le management de l'outil de défense ; l'implication des personnels de la défense dans les domaines de la santé et des métiers du génie militaire.

Sur les tensions qui naissent partout et avec les menaces auxquelles les FAC doivent faire face, à l'échelle du pays, le ministre de la Défense nationale les a appelées à remplir d'abord leur contrat social qui leur impose d'assurer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et contre toute forme de menace et d'agression, l'indépendance et a souveraineté nationale, l'intégrité territoriale des institutions, des personnes et des biens, dans le respect des accords et traités internationaux.

En ce qui concerne le développement et la mise au standard international des FAC et de la gendarmerie nationale, le ministre a noté avec satisfaction le renforcement des capacités des personnels, à travers de nombreuses formations délivrés en interne et à l'international, au profit des militaires et gendarmes. « Les visites des centres d'instruction que j'ai initiées me permettront de mesurer les progrès réalisés par nos personnels, pour garantir un niveau de formation de qualité, en parfaite adéquation avec les missions des forces armées », a-t-il ajouté.

En réponse aux récents incidents de Pointe-Noire, Souanké, Kellé qui ont entamé la confiance de la population à l'égard de la gendarmerie nationale, a dit le ministre, un séminaire sur le thème « La cohérence de la chaîne judiciaire comme meilleur moyen de rendre la justice plus proche des justiciables » a été organisé à Brazzaville, en avril dernier. En conséquence, a-t-il assuré, l'issue escomptée est l'édification d'une gendarmerie plus respectueuse des règles éthiques et déontologiques au grand profit du citoyen.

Sur la promulgation de la loi relative aux modalités de recours à la coercition et à l'emploi de la force en mer et dans les eaux continentales, ainsi que la publication du décret portant organisation et coordination de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Charles Richard Mondjo a révélé que cet arsenal juridique devra permettre, à court terme, de renforcer les capacités d'action de la marine nationale dans une stratégie collective de partage des activités et des moyens avec l'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans l'action de l'Etat en mer.

Ainsi, profitant de l'occasion, le ministre a salué l'action précieuse des parlementaires des deux chambres, dont le dialogue constructif permet la modernisation de l'outil de défense et la préservation de ses acquis patrimoniaux. S'ajoute à cela, conformément aux diligences gouvernementales, a-t-il réaffirmé, la poursuite du contrôle physique des effectifs soldés, en vue de l'éradication des cas de fraude, de tricherie et de malveillance. De même, les travaux visant le maintien en condition opérationnelle des matériels, leur entretien et la préservation du patrimoine militaire suivent leur cours de façon soutenue.

Les FAC engagées à assurer une paix définitive dans le Pool

Pour lui, l'implication des personnels de la défense dans les domaines de la santé et des métiers du génie militaire se matérialise, d'une part, par la contribution du service de santé au plan national de développement sanitaire et, d'autre part, par l'intervention de l'Ecole du génie travaux dans la formation des personnels de tous horizons aux métiers du génie travaux.

Outre ces deux domaines d'actions, a-t-il fait savoir, sur la plan national, les FAC poursuivent avec professionnalisme, bravoure et discipline leur mission d'appui au retour de la sérénité et de normalisation de la vie dans le département du Pool, découlant de l'accord de cessez-le feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017, à Kinkala. De plus, par l'engagement de la gendarmerie nationale dans la mise en œuvre du « partenariat sécurité routière » sur les routes nationales mise en concession (... ).

Sur le plan international, selon lui, les FAC assurent sans relâche leur participation au maintien de la paix en République centrafricaine, notamment par l'engagement d'une unité de police constituée au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en Centrafrique.

L'exercice de cet engagement s'est parfois traduit, a admis le ministre, par le sacrifice de la vie pour certains. D'autres ont été blessés et porteront durablement les marques de cet engagement. « Je mesure leurs difficultés et leurs peines au quotidien. Pour cela, ils peuvent compter sur toute notre solidarité et notre détermination à travailler méthodiquement à la prise en charge de leurs handicaps. La fraternité d'armes le commande. J'y veillerai personnellement », a-t-il promis.

Terminant sur l'appui sans cesse croissant des partenaires en coopération, dans les domaines cruciaux que sont la formation du personnel, l'équipement et l'assistance technique, le ministre a estimé que cela n'aurait pas été possible sans l'engagement sincère de ces derniers, dont il a salué les bienfaits, et auxquels il a exprimé sa profonde gratitude. Aussi, a cet égard, il a invité par leur travail et le sens aigu de la discipline tous les militaires, gendarmes et personnels civils à contribuer au renforcement de cette dynamique de coopération et de la visibilité de la patrie. Signalons que cette commémoration est placée sur le thème « L'amélioration de la gouvernance comme fondement de l'action des forces armées ».