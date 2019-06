Congo-Kinshasa/Ouganda: CAN 2019/RDC - Ouganda - Ibenge et Desadre tiennent à remporter leur premier match

Alors qu'ils s'affrontent ce 22 juin au Caire, les Léopards et les Cranes sont obligés, d'un côté comme de l'autre, de remporter leur premier match de la compétition, avant d'aborder la deuxième journée du groupe A.

La compétition débute ce 21 juin au Caire, avec la rencontre du groupe A entre les Pharaons d'Egypte et les Warriors du Zimbabwe. Et dans ce même groupe, le 22 juin, les Léopards de la RDC se présenteront en favoris face aux Cranes d'Ouganda pour clôturer la première journée de ce groupe. Avant le début des hostilités, les sélectionneurs Florent Ibenge de la RDC et Sébastien Desabre de l'Ouganda se sont exprimés dans les médias.

« En général, la compétition sera très ouverte, surtout avec le nouveau format de vingt-quatre équipes, et toutes les équipes veulent gagner. En ce qui concerne mon équipe, nous sommes dans un groupe juste, même si nous devons affronter l'Égypte à domicile et devant ses fans. La clé pour nous est de bien commencer contre l'Ouganda avant de jouer le pays hôte. Nous avons toutes nos chances et je pense que pour aller aussi loin que possible, nous devons faire mieux à chaque match. Nous allons commencer la compétition avec vingt-quatre équipes mais à la fin, une seule sera en tête et il nous appartient de bien faire d'être là, le 19 juillet au Caire. Nous avons travaillé très bien et nous attendons beaucoup de nous mêmes. Je suis confiant », a déclaré le patron du staff technique des Léopards .

Et son capitaine, Youssouf Mulumbu de Kilmarnock en Ecosse (qui retourne à Glasgow Rangers après le prêt) a abondé dans le mêmesens : « Cette année, nous sommes plus forts et expérimentés. Je vais me mouiller plus. Je pense que si nous jouons tous ensemble comme une vraie équipe, nous pouvons aller jusqu'en finale. Et gagner bien sûr, parce que nous avons beaucoup de qualités ».

Le sélectionneur français, Sébastien Desabre, des Cranes de l'Ouganda, a semblé être très déterminé pour ce premier match de son équipe à la CAN. « Le match contre la RDC est plus important pour nous. Il peut déterminer notre destin. Nous devons gagner le match contre le Congo pour pouvoir jouer le reste des matchs avec moins de pression », a-t-il déclaré.

L'on s'attend donc à un match tactique et ouvert entre deux entraîneurs formés à l'école française, qui iront chacun à la recherche de la victoire.