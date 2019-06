Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "La flûte du cœur" de Pierre Ntsemou

Paru chez L'Harmattan, le recueil compte cinquante-neuf poèmes lyriques écrits pendant plusieurs années et en plusieurs localités du Congo.

Construit autour de la thématique de l'amour dans sa diversité, le recueil "La flûte du cœur" est le ressenti qui sort du tréfonds du poète émerveillé par l'événementiel tantôt sublime (Romance de mon cœur, Colombe de mes rêves, etc.), tantôt pathétique (Jésus sous mon toit par toi, In memoriam, Mon enfant, Soweto 2000, etc.). Il l'extériorise au moyen des vers libres, riches en allitération et anaphore et un langage fortement rimé.

Riche en vocabulaire, cette œuvre dévoile aussi le savoir encyclopédique du poète. Ainsi, dans le poème, "Afrique en sept lettres", le lecteur effectue un long périple à travers le monde à la découverte des personnalités civiles et politiques, martyrs, emblématiques, humanistes, braves, sages et intellectuels, qui ont fait de la libération de l'humanité. A travers ce poème, on peut noter aussi la perspicacité, le génie et les qualités du poète qui assigne à la poésie la mission libératrice dans un monde qui baigne dans une crise anthropologique : « Riche de poésie, l'homme renaît/ la poésie enivre de richesse morale/ l'argent enivre de richesse immorale/ avec la poésie, l'homme se délivre/ avec l'argent l'homme chavire/ poète je veux être/ pour le bien-être/ des hommes que l'argent/ chatouille, énerve, dérange/ de plaisir sans joie. » p.62.

Libéré des vices, l'homme devient parfait. Cette perfection est exprimée par le chiffre 7, un chiffre sacré, contenu dans quelques poèmes. Elle demeure aussi le signe de la victoire qui restaure l'harmonie.

Le poète développe aussi beaucoup d'autres thèmes sur la femme, la place de Dieu dans sa vie, la bêtise et la cruauté humaine, etc.

Pierre Ntsemou est né le 15 juin 1956 au Congo. Il a longtemps servi comme inspecteur pédagogique et itinérant au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Auteur prolifique, son recueil de nouvelles "Quête, enquêtes et conquêtes de plaisirs" figure parmi les livres au programme scolaire de son pays.