Congo-Brazzaville: Vie des partis - Cadres et militants du RDPS appelés à perpétuer l'oeuvre de Jean-Pierre Thystère-Tchicaya

Le parti a commémoré, le 20 juin à Brazzaville, le 11e anniversaire de la disparition de son président-fondateur, décédé en 2008 à Paris, à l'âge de 72 ans, à travers une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint François d'assise.

Dans son homélie tirée du livre de Matthieu 5 : 1-12, l'abbé Joseph Boudzoumou a rappelé que Jean-Pierre Thystère-Tchicaya fut un grand visionnaire de la politique et avait des atouts pour conduire aux destinées du Congo.

Selon lui, cet éminent professeur d'histoire à l'Université Marien-Ngouabi incarnait un certain nombre de valeurs dont le courage et le sens de l'humilité. « Premier directeur de l'Ecole normale supérieure après le départ des Blancs, Jean-Pierre Thystère-Tchicaya avait un front parlé, il n'était pas celui qui cachait la vérité. Continuons à lui faire exister dans nos mémoires. Ceux qui l'ont connu devraient organiser des conférences et des débats sur sa vie, car c'est une inspiration pour nous », a prêché le prêtre officiant de la messe, lui aussi enseignant d'histoire.

L'abbé Joseph Boudzoumou a souhaité que le parti laissé par Jean-Pierre Thystère Tchicaya puisse aller de l'avant. « J'ai parlé dans mon homélie qu'il était un visionnaire dans le sens où lorsque je vois l'emblème du parti représenté par le pigeon, cela cache beaucoup de choses. C'est un signe que vous devez aller de l'avant, ne vous découragez pas », a-t-il exhorté.

Premier vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS), Eugène Stanislas Mouenguélé a, quant à lui, indiqué que cette messe est une occasion pour rappeler aux militants que si le président n'est plus avec eux physiquement, spirituellement il l'est. D'où la nécessité de continuer à ensemencer leur réflexion à faire en sorte que tous ceux qui viennent adhérer au RDPS puissent connaître le message politique que Jean-Pierre Thystère-Tchicaya incarnait et dont ils ont le devoir de perpétuer. « Le message à lancer à l'endroit des cadres et responsables du RDPS, c'est de renouveler à l'occasion de cet anniversaire de son décès, notre engagement politique, notre fidélité à l'outil de combat que Jean-Pierre Thystère-Tchicaya a créé non pas pour lui mais pour nous. C'est au vivant de lui rendre cette sagesse qu'il a méritée en ayant la lumineuse idée de fonder le RDPS qui devient le patrimoine de l'ensemble de ses militants », a-t-il déclaré.

Une campagne de restructuration de la fédération de Brazzaville en vue

Interrogé sur le choix de la ville capitale pour la commémoration de cet événement, Eugène Stanislas Mouenguélé a répondu que Brazzaville était la capitale politique, le lieu de naissance du RDPS. En réalité, toutes les grandes activités du RDPS devraient, a-t-il expliqué, s'y tenir mais pour certaines circonstances, elles sont organisées à Pointe-Noire. Pour ce 11e anniversaire, la consigne a été donnée à l'ensemble des fédérations à l'intérieur du pays de marquer cet événement d'une activité particulière.

Quant à la vie du parti, il a dit que le RDPS se porte très bien à Brazzaville. « La preuve c'est la mobilisation de cet après-midi, c'est aussi par rapport à un certain nombre d'échéances électorales passées, le RDPS a eu des conseillers à Brazzaville. Quel est le meilleur thermomètre pour jauger de la vitalité d'un parti ? Nous allons bientôt lancer une campagne de restructuration générale sur la fédération de Brazzaville », a conclu le vice-président du RDPS.