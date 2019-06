Congo-Brazzaville: Spectacle - Un opéra militaire à l'Institut français du Congo

L'activité aura lieu la soirée du 22 juin à 19h00, dans le cadre de la célébration du cinquante-huitième anniversaire anniversaire des Forces armées congolaises et de la Gendarmerie nationale (FAC/GN).

« Un soldat du peuple », c'est le thème de l'opéra militaire organisé par le Chœur Crédo et la musique principale des FAC. L'opéra militaire est un spectacle particulier qui concilie la musique et une pièce, mais qui souvent est chantée. C'est différent de la pièce théâtrale traditionnelle où c'est le son et la gestuelle qui sont plus mis en œuvre.

Cet opéra militaire est une scène de courte durée qui retrace l'appel à vocation d'un civil qui, en observant ce que font les militaires, a voulu s'engager dans le métier des armes. Telle est la trame de son histoire qui sera reprise au cours du spectacle.

La relation qu'il y a entre la musique principale des armées et le groupe Chœur Crédo, c'est justement parce que le Chœur Crédo a conçu une pièce théâtrale, des saynètes pour entrer dans le thème de la célébration du cinquante-huitième anniversaire des FAC/GN du 22 juin. Ce spectacle fera participer une partie de la musique principale des armées qui elle, va soutenir toute la partie musicale de cet opéra.

Pour Ghislain Pambou, responsable du Chœur Crédo du Congo, lorsqu'on parle du militaire, on pense tout de suite aux casernes. « Nous faisons aujourd'hui une conciliation entre le peuple militaire et le peuple civil, parce que, certes, il y a une musique militaire, mais la musique militaire appartient à tout un peuple. Quand on parle d'une nation, on regarde le Congo et le Congo a une force armée, et cette force armée a une musique et cette musique est la nôtre ».

" Le militaire n'est pas un extraterrestre"

Avant d'ajouter que le musicien militaire reste un musicien comme tout autre. « Le militaire fait partie de la société, il n'est pas un extraterrestre, c'est un Congolais et nous vivons tous au Congo. Aujourd'hui, chacun apporte sa pierre pour que le Congo se développe. Le Congo se développe aussi par la musique ; une musique qui apporte le sourire, la joie. Si le militaire joue la trompette, moi le civil je chante, ça fait l'unanimité, ça fait le Congo. Quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre couleur, nous restons tous Congolais. Mettons-nous tous ensemble, car nous sommes tous des Congolais », a-t-il ajouté.

La division communication FAC/GN des festivités a bien accueilli cette proposition faite par le groupe Chœur Crédo. En effet, pour les FAC/GN, ce spectacle est un pont de toutes les activités retenues dans le cadre de cette célébration, notamment sur le renforcement des liens « Armée et Nation » qui s'inscrivent dans le thème général des activités de l'armée qui est l'amélioration de la gouvernance, qui doit prendre en compte les valeurs morales.

« Or les valeurs que nous prônons à la fois dans l'armée, et nous espérons aussi dans le monde civil, ce sont des valeurs qui sont incarnées par la devise de notre pays : Unité-Travail-Progrès. Et les trois couleurs, vert-jaune-rouge, doivent être pour nous le socle qui unit tous les pans de la société pour un même idéal. Et la communauté militaire n'est qu'un pan de cette société mais qui a des missions un peu plus particulières, qui a peut-être un niveau un peu plus élevé de prise en compte de ces valeurs... », a déclaré le capitaine Claude Harmel Mampouya.

L'anniversaire ne se célébrant pas seul, a-t-il rappelé, pour les FAC qui sont l'émanation du peuple, elles souhaitent vivement que les Brazzavillois assistent à toutes les activités prévues dans le cadre de cet événement. Outre le défilé militaire du 22 juin prévu à 10h 00 du matin sur l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, et l'opéra militaire à l'IFC à 19h00, il y aura aussi, à partir du 27 juin, les journées portes ouvertes où certaines casernes seront ouvertes à la population pour découvrir ce qui se fait à l'intérieur et susciter des vocations. Il y aura aussi des activités sportives au stade d'Ornano, à savoir le football, le volleyball, le handball, le nzango, le cross etc.