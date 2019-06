Congo-Brazzaville: ART - La peinture, une brèche de salut pour Ardhy Massamba

Passionné par la création de tableaux avec du sable fin, Ardhy Massamba a eu le coup de foudre pour ce moyen d'expression artistique au cours de sa jeunesse. Perfectionniste dans l'âme, il se donne à fond dans la peinture pour hisser les marches de la gloire. Aujourd'hui, il ne jure plus que par cette passion.

Ardhy Massamba est spécialiste en portrait peint à base de sable fin. Sa vocation pour la peinture vint le jour où il vit et découvrit des toiles d'un artiste peintre de son quartier, Anicet Malonga. Tellement excité, il voulait à tout prix peindre comme lui.

A coup de crayon, il se mit à dessiner et peaufiner des portraits de son entourage. Au fil du temps, il nourrit l'espérance de pouvoir vivre de sa passion et de son art. Pas du tout évident pour lui, car tout jeune, il perd son père et doit pouvoir assumer certaines responsabilités assez lourdes.

Après réflexion, il se résout à suivre une formation auprès du peintre Anicet Malonga. A cet effet, il réalise sa première grande expérience en peinture en l'an 2000. Cette année-là fut mémorable pour lui car pour la première fois, il s'imprégnait des contours et des caractéristiques de l'univers de la peinture. Une autre formation s'en suivit, auprès de Nkazi Mav, qui renforça son expertise dans la technique du sable. « La peinture m'épanouit, me fait oublier toutes les difficultés du quotidien. Le plus drôle, c'est que j'aime partager la magie qui se dégage de mon amour pour cet art », a relevé Ardhy Massamba. Mais, dans sa tête, ce n'était pas gagné d'avance car il vise toujours l'excellence.

S'il y a des artistes tels Claudy khan, qui le fascinent, Ardhy Massamba s'inspire beaucoup de ses prédécesseurs pour devenir lui-même un modèle demain. Son plus grand rêve, bâtir une grande école d'art plastique à Brazzaville et en parallèle venir en aide aux personnes démunies.

Le sable, spécificité de ses tableaux

Ardhy Massamba se munit à la base des photos de sa clientèle qui souhaite un tableau portrait. Pour ce faire, il mélange du sable blanc ainsi que noir, de la terre jaune avec de la peinture. Il colore le sable avec des pigments dont il préserve le secret. Le sable coloré permet de réaliser plusieurs styles de tableaux mais sa technique n'a rien à voir avec celle de la peinture. La préparation et la réalisation d'un tableau demandent beaucoup de temps et de vigilance. Aucune retouche ou modification n'est possible dès lors que le sable est en place. Lorsque le tableau est terminé, pour le protéger, il projette du vernis en aérosol sur toute sa surface.

Le résultat est très impressionnant. En effet, fin observateur, cet artiste parvient à transcrire la forme, le fond et chaque détail de la photo, à telle enseigne que l'original et la copie sont presque identiques.

L'usage du sable dans sa peinture apporte une sensation de gaieté et de lumière. Amoureux de cette pratique, il réalise chaque œuvre avec soin dans le but de satisfaire toujours sa clientèle.

La peinture à base de sable est une veille technique artistique qui s'est répandue peu à peu dans le monde. On l'utilisait principalement au cours des rituels temporaires pour des célébrations religieuses ou des cérémonies de guérison. Aujourd'hui, la peinture à base du sable est un moyen d'expression artistique aussi bien qu'un loisir créatif.