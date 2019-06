Sénégal: "Expresso Innovation Challenge" - Awa Sy primée pour sa start-up "Jobee"

Dakar — La jeune Awa Sy, développeur de "Jobee", une start-up spécialisée dans la mise en relation de particuliers avec des prestataires de services et de demandeurs d'emplois avec des entreprises, a remporté jeudi la deuxième édition du concours dénommé "Expresso Innovation Challenge", a constaté l'APS.

La lauréate a, pour l'occasion, reçu un chèque de 5000 dollars des mains d'Abdallah Saeed, directeur général d'Expresso Sénégal, société de téléphonie initiatrice de ce concours national.

Awa Sy, diplômée de l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar avait présenté à cette compétition sa start-up qui est en réalité une "ruche numérique de talents au Sénégal"

"C'est une plateforme qui collabore et met en relation le demandeur d'emploi et les entreprises ou des particuliers à la recherche de prestataires de services dans le but de réaliser des missions ponctuelles ou à durée indéterminée", a-t-elle expliqué.

Expresso Innovation challenge est un concours national sur l'innovation qui a pour but de donner aux jeunes l'opportunité de devenir des acteurs majeurs dans les industries des technologies de l'information, selon ses initiateurs.

L'édition de cette année consacrée au thème relatif aux Objectifs de développement durable avait été ouverte à toutes les start-ups proposant des solutions portant sur l'un des dix-sept (ODD).

Il s'agissait notamment de solutions ayant trait à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme catalyseur de savoir intelligente et artificielle, d'objets connectés et bases de données entre autres.

La compétition avait été précédée d'une période d'incubation de plusieurs semaines ayant permis de sélectionner cinq porteur projets. Ils ont ensuite bénéficié d'un programme pré incubation, de mentorat, d'un encadrement en business coaching et en développement personnel, ainsi que des mises en relation.

"On est venue avec une idée et on est sortie avec une entreprise créée et enregistrée à l'APIX, avec nos premiers clients et des talents qui ont été recrutés par le biais de Jobee", a fait remarquer la lauréate

"Nos processus de recrutement vont au-delà des compétences. Ils sont concentrés sur des qualités personnelles et individuelles communément appelées "soft skills" (terme anglais qui désigne les qualités humaines intrinsèques qui font la personnalité d'un individu), a détaillé Awa Sy.

A en croire la polytechnicienne, le recrutement est un enjeu de taille dans la mesure où les compétences techniques seulement ne suffisent pas.

"Il faut que les ressources humaines détiennent des compétences tout en ayant des qualités humaines, des compétences personnelles qui leur permettent de pouvoir créer de la valeur au sein des entreprises", a-t-elle soutenu.