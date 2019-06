Sénégal: Au marché Sandaga, l'été de la CAN vit des maillots

Dakar — Le marché Sandaga, à Dakar, retrouve la chaleur d'été et une fièvre marchande particulière avec des échoppes envahies par les maillots de l'équipe nationale du Sénégal, à quelque 24 heures du début de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue pour se dérouler en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

L'été obligeant, les allées de cette grande place marchande reflètent la brillance du soleil des vacances, période propice pour de nouvelles tendances vestimentaires notamment, l'édition 2019 de la CAN, la première à se tenir en juin-juillet, participant de cette perspective.

Aussi, les cantines commencent-elles à changer de décor, marchands ambulants et automobilistes se disputant des rues devenues trop étroites à force de refuser du monde.

Badara Guèye, commerçant, assure que le marché est suffisamment approvisionné en maillots de l'équipe du Sénégal, à partir de la Turquie, principalement, de Chine, de la Thaïlande et du Maroc dans certains cas, des pays et des destinations privilégiées des commerçants dakarois.

"Les maillots de meilleure qualité viennent de Turquie, ils sont vendus à 5000 francs CFA, d'autres proviennent de Chine et sont plus abordables à 4000 francs CFA la pièce", explique ce commerçant trentenaire, qui n'a parlé au reporter de l'APS qu'avec l'autorisation expresse de son patron.

Parole de fan ou astuce de commerçant simplement, Badara Guèye précise que le maillot floqué au nom de Sadio Mané, l'attaquant vedette des Lions du Sénégal, est quand même vendu un peu plus cher que les autres, à 6000 francs CFA, car dit-il la qualité ne compte pas vraiment dans ce cas, juste la renommée de la star de l'équipe du Sénégal, récent vainqeur de la Ligue européenne des champions avec son équipe Liverpool.

Des maillots, il y en aura de toutes les façons suffisamment, car les commandes passées lors de la Coupe du monde 2018 n'ont pas été totalement épuisées, sans compter que le style des maillots de l'équipe nationale n'a pas été changé, "donc on patiente avant de faire d'autres commandes".

"On fait du commerce et on ne peut pas renouveler les stocks juste comme cela, on fait aussi attention pour notre business", étant entendu que les résultats de l'équipe nationale peuvent impacter la vente des maillots, indique Badara Guèye. "J'espère qu'ils iront très loin", dit-il au sujet des pensionnaires de la "Tanière".

A quelques mètres de la boutique de Guèye, sur le même alignement, Alioune Badara Diouf se montre très enthousiaste à l'idée de parler de ce sujet. Il faut dire que ce commerçant d'une quarantaine d'années se considère comme un spécialiste en vente de maillots.

Ses articles sont commandés "de Chine et de Thaïlande et même d'autre pays". "Je ne pense pas avoir de problème pour liquider mes stocks, puisque je vends des maillots lors des compétitions comme en dehors des compétitions", rappelle-t-il.

"Le prix n'est pas fixe, à chacun son prix, cela varie d'un jour à l'autre et tout dépend en quelque sorte du comportement de l'équipe du Sénégal dans la compétition", déclare-t-il, refusant de dire quoi que ce soit sur le prix de ses maillots.

Alioune Badara Diouf se contente juste de dire que "pour le moment, les prix sont abordables, puisque la Can 2019 n'a pas encore débuté et les clients ne sont pas nombreux. Le public est en observation".

Le commerçant n'est, en revanche, pas avare de parole sur l'équipe du Sénégal, la fibre de supporteur prenant le dessus forcément sur le vendeur dont l'esprit calculateur revient toutefois très vite, même dans ses prédictions.

"Je pense que cette Coupe est pour le Sénégal. Cette fois-ci sera la bonne aussi bien pour le Sénégal que pour les vendeurs".

Le jeune vendeur Abdou Rahim Diop lui arbore déjà une tunique de l'équipe nationale, jure à qui veut l'entendre que les maillots dont il dispose dans sa boutique, sont plus abordables que tout.

Il dit vendre la douzaine à 27000 francs CFA, soit 2250 francs CFA l'unité pour des maillots qui viennent quand même de Chine, ce qui laisse penser à des articles de moindre qualité.

Les clients viennent petit à petit, se désole-t-il, même s'il ne semble pas plus inquiet que cela pour la suite des affaires. Une manière de miser un peu sur les performances des Lions.

Elza Pro, vendeur dans une boutique spécialisée dans les articles de sport, sur l'avenue Blaise Diagne, peut pour sa part se prévaloir d'une offre plus diversifiée, qui inclut des maillots autres que ceux de l'équipe nationale du Sénégal.

Il indique que ses maillots "viennent du Maroc, de la Turquie mais le plus souvent de Chine", pour des prix compris "entre 10000 et 8000 franc" l'unité.

"Les clients viennent au compte-gouttes parce que les Sénégalais ont l'habitude d'attendre le dernier moment" pour s'engager dans ce genre de choses, souligne Elza Pro, dont la boutique offre également ses services en matière de flocage de "maillots neutres" que les clients peuvent personnaliser avec leur nom.

"On a aussi d'autres maillots des autres équipes de la Can comme le Maroc, la Mauritanie, le Nigéria et autres", conclu ce marchand.