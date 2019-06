Algérie: FIA 2019 - Les entreprises nationales de l'électroménager de plus en plus innovantes

Alger — Les entreprises nationales publiques et privées de l'électronique et de l'électroménager multiplient leurs efforts d'innovation mais aussi les initiatives commerciales pour répondre aux attentes des consommateurs algériens de plus en plus exigeants.

Interrogé par l'APS, Ahmed-Fahd, représentant d'une grande entreprise nationale d'électroménager, note "le grand afflux des visiteurs qu'ils soient nationaux ou étranger", venus se renseigner sur les nouveautés proposées au niveau du stand de l'entreprise.

"Les visiteurs se renseignent sur les produits tels que la domotique. Nous avons un projet de smart-home, soit une maison totalement connectée équipée principalement de systèmes de sécurité tels que des capteurs de gaz, des capteurs de fumée ainsi que des caméras 360", relate-t-il.

Pour le même responsable, la FIA est devenu un événement régulier pour son entreprise, ce qui lui permet de nouer des contacts avec de nombreux acteurs étrangers venus se renseigner sur les produits de l'entreprise algérienne.

"Les étrangers, notamment les africains, s'intéressent de plus en plus à nos produis et nos gammes diversifiées dopés de plusieurs technologies", indique le même responsable.

Pour le représentant d'une autre marque nationale privée du même secteur, estime que l'un des défis du secteur est l'export.

"Nous ciblons le marché africain vu le potentiel commercial qu'il représente. Le continent enregistre une grande croissance démographique et un pouvoir d'achat en hausse, ce qui nous offre des opportunités à saisir pour placer nos produits", explique-t-il, notant cependant quelques difficultés à pénétrer ces marchés "au vu de leur système financier, la spécificité de leurs législation et les problématiques liées à la logistique".

Fabriqués localement, les produits que propose cette entreprise sont à un taux d'intégration national varie de 17 à 80%.

"Nous atteignons le taux maximal d'intégration sur nos produits dédiés à la cuisson", précise le même responsable.

Des opérations commerciales pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante

Présent à cette 52ème édition de la FIA, le responsable marketing d'une autre entreprise d'électroménager et d'électronique, fait savoir que son entreprise a acquis des machines pour l'insertion électronique afin de réduire les coûts de production des téléviseurs de marque algérienne tout en hissant leur niveau technologique.

"Nos téléviseurs possèdent une carte-mère algérienne que nous produisons nous-mêmes dans nos usines dans la wilaya de Bordj Bou-arreridj",a-t-il mentionné.

Dans un marché national de l'électronique et de l'électroménager très concurrentiel, les entreprises nationales publiques et privées multiplient les opérations commerciales à savoir les réductions et les délais de garantie étendues notamment.

De plus, des opérations de sponsoring et un service après-vente plus proche du consommateur algérien "de plus en plus exigeant et connaisseur" sont autant d'atouts à mettre en œuvre pour maintenir voire hisser la part de marché de l'entreprise au niveau national et acquérir de nouvelles opportunités à l'international, explique Mme Sihem, la représentante d'une entreprise publique activant dans l'électronique.

"Aujourd'hui, le marché national de l'électroménager et de l'électronique est en plein essor, il y a beaucoup de nouvelles marques mais sur le long terme seules une dizaine de marques sont présentes", note-t-elle, expliquant que la différence se fait désormais au niveau des services tels que l'accueil et le service après-vente.

"Comme à l'international, le marché local est en pleine mutation, nous devons rester innovants", souligne la même responsable, pour qui le consommateur algérien est de plus en plus exigeant et connaisseur en terme de nouvelles technologies.