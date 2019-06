Togo: Turquie - Les adieux d'Adébayor à Istanbul Basaksehir

Après deux saisons à Istanbul Basaksehir, Emmanuel Adébayor va quitter le club de la capitale turque. Loin de lui toute intention de raccrocher les crampons, le capitaine des Eperviers du Togo va poursuivre son aventure dans un autre club.

A travers un message posté sur les réseaux, l'attaquant togolais a dit adieu aux supporters d'Istanbul Basaksehir.

« Je tiens à remercier les fans, mes coéquipiers, la ville d'Istanbul, le club de @ ibfk2014 et tous ceux qui ont participé à mon succès avec l'équipe. J'ai reçu un accueil fort du pays dans son ensemble et je me sens complètement à la maison en Turquie. Le Club et moi-même sommes arrivés à un accord mutuel et avons décidé de se séparer. Tous ces souvenirs et ces moments drôles que nous avons eu resteront toujours frais dans mon esprit. Pour l'instant, je vais continuer à travailler dur et à profiter de mes vacances avec les amis et la famille. Merci Istanbul, merci başakşehir ! Comme vous me connaissez tous, j'adore les défis ; donc j'ai hâte de voir la prochaine aventure », a écrit Emmanuel Adébayor.

Peu utilisé cette saison, Shéyi, comme l'appellent ses intimes, a joué 19 matchs et marqué 1 but avec le club stambouliote.