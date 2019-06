Maroc: Une soixantaine de projets à l'actif de l'INDH à Essaouira

La troisième génération de l'Initiative nationale pour le développement humain est en marche à Essaouira. 66 projets d'un coût global de 43 millions de dirhams ont à cet effet été validés par le comité provincial du développement humain présidé par le gouverneur de la province, Adil El Malki.

Cette deuxième réunion du CPDH fait suite aux deux premières réunions tenues par les comités locaux et consacrées respectivement à la constitution et l'installation des instances de gouvernance locales, la validation du règlement interne qui régira leur fonctionnement pendant la phase (2019-2023), et l'élaboration de diagnostics territoriaux.

Le gouverneur d'Essaouira a saisi l'occasion pour exhorter l'ensemble des acteurs locaux à adhérer fortement à ce grand chantier qui donnera un nouveau souffle au développement local et humain.

Après la présentation d'une synthèse des diagnostics territoriaux et d'un exposé détaillé sur le programme de lutte contre les disparités sociales et territoriales en milieu rural (2017/2023), le CPDH a procédé à l'étude de faisabilité puis à la validation des projets proposés au financement dans le cadre de la première tranche du programme 2019.

12 projets estimés à 25 millions de dirhams ont été programmés dans le cadre du plan de résorption du déficit enregistré en matière d'infrastructures et de services de base dans les zones les moins équipées, et 15 autres projets d'une enveloppe de 4 millions de dirhams affectés à l'accompagnement des personnes en situation précaire.

Par ailleurs, le CPDH a validé 38 projets d'un coût global de 7 millions de dirhams dans le cadre du programme d'inclusion économique et du développement humain des générations montantes, puis 31 projets de création de 31 unités de préscolaire dans le rural d'un montant de 5 millions de dirhams.

Quant aux projets afférents au troisième programme, ils ont été reportés jusqu'à signature de la convention reliant la région Marrakech-Safi à la Banque mondiale.

La troisième phase de l'INDH mobilisera un investissement de 18 milliards de DH ventilé sur quatre programmes dont deux nouveaux dédiés respectivement à l'inclusion économique des jeunes et au développement humain des générations montantes.

L'enfance et la jeunesse sont au cœur de cette troisième phase qui consolidera les acquis des deux phases précédentes (2005-2010 et 2011-2018) tout en développant une nouvelle culture de gestion en vue de pérenniser les milliers d'AGR créées par le biais de l'accompagnement des porteurs de projets, la contribution à la formation et l'accompagnement des catégories les plus vulnérables.

Le quatrième programme a, quant à lui, été consacré aux générations montantes, l'enfance notamment. Il met l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation et l'accompagnement des enfants et des jeunes issus de milieux pauvres.

43.000 projets ont été réalisés dans le cadre de l'INDH depuis 2005 grâce à un investissement de 43 milliards de DH, dont 28 milliards injectés par l'INDH.

Aménagement de 8.200 km de routes, raccordement de 230.000 familles au réseau d'eau potable et de 60.000 foyers au réseau d'électricité, création de 519 centres de santé et 240 maisons de maternité, construction de 1.400 maisons de l'étudiante, création de 2.200 centres sportifs et 512 maisons de jeunes, des réalisations, entre autres, acquises dans le cadre des deux premières phases et qui restent à consolider et pérenniser durant l'actuel chantier.

A noter que cette troisième phase porte un l'intérêt particulier au préscolaire et à l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes.