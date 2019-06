Mali: Des partenaires de la coopération Suisse parmi les victimes d'une attaque contre des populations civiles au Mali

communiqué de presse

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 19 June 2019 / PRN Africa / -- La Suisse condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques commises les 17 et 18 juin dans la région de Mopti (centre du Mali). Parmi les victimes de ces actes épouvantables figurent des membres d'une association partenaire de la coopération Suisse au Mali.

La Suisse adresse ses condoléances aux familles et proches des victimes, aux Maliens et au gouvernement. Elle condamne toutes les attaques et violences intercommunautaires perpétrées ces derniers mois contre des populations civiles au Mali.

La Suisse fait part de son extrême préoccupation face au cycle de violence qui s'installe au centre du Mali. Elle fait appel au gouvernement à redoubler les efforts pour protéger la population, pour lutter contre l'impunité ainsi que pour mettre fin à l'escalade des attaques et des contre-attaques en renforçant notamment la recherche de solutions pacifiques.

La Suisse se tient aux côtés du peuple malien et soutient ses autorités dans la création de conditions propices à une paix et un développement durables. Par son engagement au Mali, la Suisse soutient le dialogue intercommunautaire et la prévention de l'extrémisme violent. Elle œuvre ainsi à la réconciliation au sein de la société malienne.

SOURCE Département fédéral des affaires étrangères, Suisse