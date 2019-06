Congo-Kinshasa: Ordonnances Présidentielles, Invalidations, tiraillements FCC-CACH - Jacques Tshimbombo met en garde les artisans du chaos !

Devant l'impérieuse nécessité de mettre fin à la politique de la terre brûlée et aux prophéties méphistophéliques de l'apocalypse pour sauvegarder les acquis de la démocratie en République Démocratique du Congo, la Convention des Républicains, par la voix de son Président, l'Honorable Jacques Tshimbombo Mukuna, condamne et met en garde tous les artisans des stratégies anti- progressistes destinées à fragiliser le Chef de l'Etat et à imploser la coalition FCC-CACH, voie tracée vers la réconciliation nationale, l'édification collective d'un Etat de droit en RDC, le développement et l'émergence de notre pays.

Elle demande également à la Présidente du Bureau de l'Assemblée Nationale de présenter ses excuses publiques au Président de la République et à la Nation congolaise, lors de l'ouverture de la prochaine session parlementaire. Puis, elle demande, en outre, au Président de la République de restructurer la Cour Constitutionnelle en mettant hors d'état de nuire les auteurs des arrêts querellés et ses membres ayant trempé dans la corruption.

Plus loin, dans cette même Déclaration tonitruante, la Convention des Républicains invite les leaders des FCC et CACH à travailler main dans la main afin de consolider leur majorité parlementaire composite pour affronter les défis de développement et sortir des ruines le pays tout entier comme raison de notre existence au cœur de l'Afrique. Sur la même lancée, elle invite le peuple congolais à se mettre derrière le Chef de l'Etat pour l'accompagner dans son action en vue de l'érection de notre pays en un véritable Etat de droit, moderne, prospère et puissant.

Enfin, "la Convention des Républicains exhorte les militants de l'UDPS et du PPRD à se constituer en gardiens de la coalition CACH-FCC et par conséquent, à mettre un terme définitif à la furie et à la destruction méchante des biens meubles et immeubles appartenant à chaque camp politique. La République est notre bien commun. Elle est comme un bien collectif qui n'entraîne, ni rivalité, ni exclusion dans la consommation", recommande substantiellement, Jacques Tshimbombo Mukuna, au nom de la Convention des Républicains.