Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: Mputu Trésor - " Nous y allons avec beaucoup d'engagements pour défendre notre Nation"

Après plus de cinq ans d'absence à l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo, le meneur de jeu du Tout- Puissant Mazembe a effectué un retour fracassant à la sélection nationale lors de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) face au Congo-Brazzaville.

L'enfant terrible de la commune de N'djili, Trésor MPUTU alias "Soda Touré le diable", a fait une très belle prestation dans son club depuis le début de la saison 2018-2019 à la Linafoot. A 34 ans, l'international congolais a réussi à séduire et à convaincre le rigoureux sélectionneur congolais, Jean Florent IBENGE, qui l'a de nouveau rappelé parmi les meilleurs des Léopards pour défendre la nation à la 32ème édition de la CAN Egypte 2019. A quelques heures du coup d'envoi de cette prestigieuse compétition du football continental, le Trésor National a accordé une interview exclusive au journal La PROSPÉRITÉ.

Que ressentez-vous pour ce retour à cette grande compétition africaine avec la sélection nationale ?

C'est un sentiment de joie. Vous savez que j'ai fais pratiquement deux ans et demi sans monter sur le tapis vert. Et, aussitôt la suspension terminée, j'ai regagné encore le terrain avec des grandes compétitions comme la LINAFOOT et la Ligue des Champions de la CAF. Evidemment, il m'a fallu encore me donner corps et âme dans le travail pour relever le défi. Gloire à Dieu, notre coach de Mazembe, Pamphile Miyayo, m'a fait confiance et voilà aujourd'hui, j'ai retrouvé encore la forme. De retour, j'ai réintégré directement l'équipe nationale. Vraiment c'est un grand plaisir.

Quel sera votre apport à la CAN 2019 avec les Léopards ?

Seul Dieu qui connait tout et il sait les réalités que nous allons vivre sur place pendant la compétition en Egypte. Nous y allons avec beaucoup d'engagements parce qu'on est préparé selon nos moyens et nos limites. Le reste sur le terrain, ça sera l'affaire de Dieu à qui nous demandons la force et l'intelligence afin que les choses se passent bien.

Qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre de vous personnellement ?

C'est une Coupe d'Afrique. Nous savons tous les raisons pour lesquelles nous sommes allés en Egypte. Ça ne sera pas du tout facile ! Mais, je pense que nous avons préparé les choses de manière à ce que nous arrivions à produire les meilleurs résultats possibles. Car, il s'agit de défendre notre drapeau et la nation toute entière et aussi nos carrières.