Congo-Kinshasa: [Au-delà des divergences] Gouvernement - Me Yoko Yakembe exhorte les congolais à faire confiance en la coalition FCC-CACH

Professeur des Droits et acteur politique majeur qui a traversé plusieurs générations, Me Placide Yoko Yakembe a balayé d'un revers de la main les propos d'Herman Cohen, ancien "Monsieur l'Afrique" des Etats-Unis d'Amérique, qui a dernièrement déclaré que la coalition FCC-CACH serait de nature éphémère.

Se confiant au Journal La Prospérité, le jeudi 20 juin, ce cadre du FCC, aujourd'hui PCA de la Régideso, a souligné, sans ambages, que le tandem FCC-CACH, ainsi coalisé, est stratégique et salutaire pour la RD. Congo qui scintille de la real démocratie, après sa première alternance pacifique et civilisée du pouvoir le 24 janvier 2019 entre Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A lui d'expliciter qu'il n'existe point une meilleure alliance que celle-ci qui s'inscrit véritablement dans le sens d'une cogestion, de manière idoine, de la res publica.

Considérée, par certains quidams, de deal égoïste ou de la prise en otage du Cap pour le Changement (CACH) ainsi que d'un arrangement particulier ou complot contre la RD. Congo, par d'autres, la coalition FCC-CACH dont la problématique défraie la chronique jusqu'à ce jour, n'est point du tout un fait du hasard, a soutenu Me Yoko Yakembe. Celui-ci qui sous-tend que le modus vivendi d'entre ces deux plateformes ne découle point, comme le soulignent certaines voies affabulatrices, d'une attente sous seing privé entre les deux présidents sortant et entrants, Kabila et Tshisekedi qui sont, d'un côté comme de l'autre, promoteurs desdits regroupements. En revanche, Il s'agit d'un choix délibéré qui a pour objectif de favoriser l'émergence de la RD. Congo, a-t-il dit, en ajoutant qu'il n'existe pas au Congo, allusion faite au microcosme politique congolais, une alliance qui soit meilleure que celle-ci et moins encore des acteurs pour une telle coalition que ceux qui composent d'ores et déjà FCC-CACH.

Dans cette foulée, Me Placide Yoko, relevant les divergences des vues dans la formation de l'équipe gouvernementale en gestation, a rappelé la simple notion des roses et des épines dans un mariage, pour ainsi éclairer que toute union, aussi attrayante qu'elle puisse être, ne peut échapper à quelques moments des difficultés ou blocages. «Comme tout mariage, cette union [FCC-CACH, ndlr] peut rencontrer des difficultés dans son fonctionnement, il aura toujours des ajustements à faire pour avancer, d'autant plus que nous avons de part et d'autre la ferme volonté de surmonter les problèmes, par amour pour le pays », dixit le Patriarche Yoko.

Il a convié, à cette occasion, les congolaises et congolais à ne pas prêter attention à certains pourfendeurs et personnes stipendiées à la solde des ennemis du Congo qui se battent, à cor et à cri, contre le développement de cette grande nation au milieu de l'Afrique. «Les congolais doivent cesser de croire toujours au pire pour le pays. Pourquoi nous avons l'habitude d'entendre les prophètes de malheur ? Maintenant, nous avons la possibilité de crédibiliser les prophètes du bonheur. Là où certains voient le blocage dans cette alliance, j'invite les congolais à donner du crédit à cette union car, elle renferme en elle, le germe du développement », a-t-il recommandé.