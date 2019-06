Congo-Kinshasa/Ouganda: Spéciale CAN Egypte 2019 - Les Léopards de la RDC entrent en lice samedi contre les Crânes de l'Ouganda

C'est parti pour tout un mois de football dans le continent africain. La 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Can, démarre ce vendredi 21 juin, au Caire, en Egypte. C'est une grande Can qui se joue pour la première fois avec 24 équipes, et qui est passé de janvier au mois de juin.

Le démarrage de s'effectue avec le match d'ouverture Egypte-Zimbabwe pour le compte du groupe A. La RDC, placée dans le même groupe, fera son entrée samedi 22 juin contre l'Ouganda. Un match que les Congolais attendent avec impatience.

A 48 heures du coup d'envoi, l'entraîneur des Léopards, Florent Ibenge, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a exprimé sa détermination et sa confiance d'aller jusqu'au bout après le stage d'environ trois semaines à Marbella : « nous sommes 24 équipes et toutes ces équipes veulent gagner. Nous avons très bien travaillé à Marbella et nous attendons beaucoup de nous-mêmes. Je reste confiant », a-t-il déclaré.

Florent Ibenge reste confiant, tout en regrettant la sélection de Trésor Mputu Mabi qui, dit-il, ne répond plus aux attentes. En deux matches amicaux livrés pendant le stage à Marbella, contre le Burkina Faso (0-0) et contre le Kenya (1-1), Trésor Mputu aurait totalement passé à côté de la mission lui assignée par le coach sur terrain.

La délégation de supporteurs quitte Kinshasa

Tout au long de cette Can, les Léopards de la RDC seront bien soutenus dans les gradins, par une forte délégation d'environ 100 personnes qui a quitté Kinshasa jeudi dans la soirée pour le Caire, parmi eux, les supporteurs et les animateurs.

L'apport du public, considéré comme le 12 joueur sur terrain, n'est plus à démontrer. Outre cette délégation, il y aura également les Congolais de la diaspora égyptienne. Les Léopards de la RDC ne se sentiront pas seuls dans ce grand duel contre l'Egypte, pays organisateur, l'Ouganda et le Zimbabwe.

La délégation a été précédée par une équipe d'avance conduite par le Secrétaire aux Sports, Barthélemy Okito.

Il faut dire, par ailleurs, que le pays a mis tous les moyens possibles pour la préparation de l'équipe, et tout s'est bien passé à Marbella. Le président de la Fecofa l'a dit dans sa dernière sortie médiatique : «toutes les conditions sont réunies pour que la RD Congo remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, le Chef de l'Etat s'est lui-même impliqué, la préparation s'est passée dans des conditions 5 étoiles. C'est la toute première fois que nous avons reçu tous les moyens et toutes les possibilités pour préparer l'équipe nationale», a déclaré Constant Omari. Maintenant, à Ibenge et ses poulains de faire les résultats.

Une cagnotte 4,5 million de dollars à gagner

Pour une première Can à 24 équipes, la Caf a aussi réajusté l'enveloppe à la hauteur de l'évènement. Le vainqueur de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations empochera 4,5 millions de dollars. La Caf a donc vraiment décidé d'honorer le vainqueur de 24 équipes qui ont eu le privilège de fouler le sol égyptien, dans l'optique de rendre sa compétition phare du continent, plus attractive et rentable. Chaque participant touchera au départ 600.000 dollars.