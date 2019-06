Sénégal: West Ham demande Martial pour laisser Diop à MU

Soucieux de renforcer son secteur défensif, Manchester United a ciblé Issa Diop, le joueur franco-sénégalais de West Ham. Auteur de 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison, l'ancien Toulousain a impressionné. Et les Hammers ne sont pas totalement fermés à son départ. Sauf qu'ils ne comptent pas le brader.

D'après The Independant, les dirigeants du club londonien sont ouverts à un départ d'Issa Diop. Et alors que Manchester United propose 50,5 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, cette offre ne satisfait pas West Ham qui souhaitent en plus récupérer Anthony Martial pour laisser partir leur joueur, estimé à 84 millions d'euros.

Les Red Devils vont-ils accepter ?