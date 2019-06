Cote d'Ivoire: Tiassalé/Filière caoutchouc - Les producteurs encouragés à entretenir leurs plantations d'hévéa

La Coop-ca-phet, société coopérative avec conseil d'administration des producteurs d'hévéa de Tiassalé a réalisé pour l'exercice 2018, un résultat net de 4. 203. 811 Francs pour environ 2500 tonnes de caoutchouc fond de tasse collecté, tel qu'approuvé par l'assemblée générale ordinaire tenue, le 14 Juin 2019 à la mairie de Tiassalé.

La campagne 2018, de l'avis du président de cette coopérative, le député Adi Kouamé Isac, a été extrêmement difficile compte tenu de la baisse des cours de cette matière première et surtout le manque de débouchés pour la commercialisation intérieure.

En effet, souligne-t-il, du fait des difficultés liées à la commercialisation interne et au faible prix bord champ des fonds de tasse, la Coop-ca-phet n'a pu accroître son volume collecté. En plus, les frais de transport supportés par les coopérateurs ont augmenté de façon exponentielle car les zones de livraison se sont de plus en plus éloignées de Tiassalé. Nonobstant ces difficultés, le Pca Isac Adi a exhorté les producteurs à garder espoir et à ne pas remplacer leurs plantations d'hévéa par d'autres cultures. Les reformes de cette filière, qui ont été mises en œuvre, fait-il savoir, vont permettre dans les mois à venir, d'améliorer la commercialisation et les prix bord champ.

Le secrétaire général de Préfecture, représentant le Préfet du département de Tiassalé, a quant à lui, rassuré les producteurs d'hévéa qu'ils peuvent compter sur l'Etat de Côte d'Ivoire, qui à travers le communiqué du gouvernement du 23 novembre 2018, a pris plusieurs mesures de soutien pour accroître les performances de cette filière. Pour le bilan positif réalisé et la bonne marche de la Coop-ca-phet, le conseil d'administration a obtenu le quitus de l'assemblée générale et les félicitations de la tutelle représentée par la direction départementale de l'Agriculture de Tiassalé et de l'Anader. La Coop-caphet créée en février 2010 avec 50 membres, compte aujourd'hui plus de 450 sociétaires. Elle a obtenu la 2ème place du prix excellence de la meilleure coopérative d'hévéa de type civile en 2017.