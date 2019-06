Ile Maurice: Bo'Valon Mall - Neuf arbres abattus et 17 déracinés pour être replantés

Les pires craintes des habitants de sud-est se sont avérées justes. Des grands arbres ornementaux qui jalonnent la route menant à Mahébourg ont été abattus ou élagués, lundi.

Un exercice mené pour permettre la construction d'un rondpoint qui conduira au Beau-Vallon Shopping Mall. Les travaux d'abattage ont été effectués «en catimini», déplorent certains habitants, qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. «Ce ne sont pas que des arbres, mais notre patrimoine, notre fierté !», s'est insurgé l'un d'eux.

Contacté par l'express, les promoteurs du centre commercial tiennent à rassurer les habitants. Ils expliquent, à travers un communiqué, qu'une étude de la flore présente sur le chantier a ainsi été réalisée dans le but de diminuer l'impact de la construction sur les arbres du site. L'étude rapporte qu'il existe actuellement 75 arbres dans la zone, dont 8 qui sont en mauvais état (attaques de termites, troncs pourris... ).

«Tout sera mis en œuvre pour sauver un maximum d'arbre, mais les besoins du chantier font qu'un total de 9 arbres devront être abattus, tandis que 17 autres seront déracinés et plantés ailleurs. En tout et pour tout, seuls trois arbres en bonne santé seront coupés sur la totalité de la surface du site de 42,623 mètres carrés. Les permis pour l'abattage des arbres ont déjà été octroyés par le Forestry Service du ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire», peut-on ainsi lire dans le communiqué.

Ascencis s'est également engagé à replanter 80 arbres pour chaque arbre en bonne santé abattu dont 40 flamboyants. De plus, l'arrêt de bus existant sera relocalisé afin de sauver le plus d'arbres possibles.

D'autres arbres ne sont donc pas menacés, comme le craignent les habitants. Ce nouveau centre commercial est érigé sur une superficie d'environ 10 500 mètres carrés, au croisement de la route entre Mahébourg et BlueBay. L'ouverture est prévue pour octobre. Enatt, qui gère Ascencia, réalise le projet au coût de Rs 650 millions. C'est le même groupe qui est derrière la réalisation de Bagatelle Mall et Phœnix Mall, entre autres. À ce jour, plus de 75 % des espaces commerciaux ont été réservés au Beau-Vallon Shopping Mall.