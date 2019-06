Cote d'Ivoire: Affaire " Zoro Bi Epiphane dénonce l'ingratitude du président de la république" - Le sénateur Gouéty Bi Charles dénonce une manigance et un complot

Gouéty Bi Charles, sénateur de la Marahoué a animé un point de presse le mercredi 19 juin 2019 pour dénoncer un « complot » contre le secrétaire national chargé du renforcement des capacités, Zoro Bi Épiphane suite à ce qu'on pouvait appeler l'affaire « Zoro Bi Epiphane dénonce l'ingratitude du Président de la République » qui avait envahi la toile.

«Cette information relayée sur les réseaux sociaux et reprise par certains organes de presse en ligne est un montage dans le seul but de ternir l'image de Zoro Bi Épiphane .", affirme le sénateur de la région de la Marahoué qui dénonce une manigance contre la personne de Zoro Bi Épiphane.

"Zoro Bi Epiphane n'a jamais fait une telle déclaration. Bien au contraire, il s'est toujours battu pour convaincre ses parents à soutenir le président de la République, qui depuis son accession au pouvoir a donné un nouveau visage à la Marahoué en témoigne le pont de la Marahoué, le bitumage des voies Yamoussoukro-Bouaflé et surtout la promotion des cadres de la Région », témoigne le sénateur .

Rappelant également le combat que mène Zoro Bi Épiphane nuit et jour parcourant villages et hameaux pour faire la promotion du RHDP et du programme de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, le sénateur s'est voulu très clair "Ce complot ne passera pas. »

C'est pourquoi, réaffirmant le soutien de tous les cadres de la Marahoué au secrétaire national chargé du renforcement des capacités, il dira : "En tant que cadres de la Marahoué, nous soutenons Zoro Bi Epiphane dans sa politique de faire la promotion de RHDP ."

" S'il existe des hommes politiques qui ne prêchent que pour leur ventre, le juge Zoro n'est sûrement pas de ceux-là.

Pour ceux qui connaissent son parcours tant au plan professionnel que politique, son engagement pour la cause commune et pour une justice pour tous n'est plus à prouver." a déclaré Isaac Abdoul Karim un leader de la jeunesse de la Marahoué,

Face à l'intox et à ce qui apparaît clairement comme une tentative de porter atteinte à la sincérité de son combat auprès du président Alassane Ouattara et au RHDP, le Ministre Epiphane Ballo Zoro, a réagi sur sa page facebook : " Ne vous laissez surtout pas berner par l'intox qui circule. Je demeure Alassaniste et je suis RHDP."