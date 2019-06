Cote d'Ivoire: Journées nationales de l'évaluation de la conformité - Un cadre pour promouvoir la compétitivité des entreprises ivoiriennes

La première édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité (JNEC) auront lieu les 26 et 27 juin 2019 au CRRAE-UEMOA à Abidjan-Plateau. Le directeur général de l'industrie, Komenan Mougo a expliqué les enjeux de ces journées en procédant à leur lancement, le jeudi 20 juin 2019 au siège de la DGI à Cocody.

Le thème choisi pour cette première édition des JNEC est : « Évaluation de la conformité, un atout pour la compétitivité des entreprises ivoiriennes ». L'évaluation de la conformité permet, selon Komenan Mougo, « de donner la preuve que les exigences techniques des produits et services sont satisfaites à travers les activités des organismes d'inspection, de certification et des laboratoires d'essais, d'analyses et d'étalonnages ».

Aussi, la qualité des produits et services apparaît, selon le directeur général de l'industrie, comme un gage de confiance dans les transactions commerciales et est devenue le facteur majeur de la compétitivité des entreprises : « L'évaluation de la conformité bâtit la confiance dans les transactions commerciales et assure la compétitivité des produits et services en vue d'une meilleure intégration dans le commerce mondial. Conscient de ces enjeux, le ministère du Commerce, de l'industrie et de la Promotion des PME, à travers la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation (DPQN) organise ces journées, en vue, entre autres, de présenter aux opérateurs économiques les différentes offres d'évaluations de la conformité en Côte d'Ivoire et de sensibiliser les organismes d'évaluation de la conformité sur la nécessité de se faire accréditer pour respecter la réglementation en vigueur et comprendre l'importance de l'accréditation comme passeport pour assurer l'exploitation des produits. Ces journées serviront de cadre pour la célébration des Journées promotionnelles de la qualité que sont, la Journée mondiale de la Métrologie et la Journée mondiale de l'accréditation ».

Les JNEC 2019 sont placées sous la présidence du ministre Souleymane Diarrassouba et parrainées par Aimé Maizan Noël, président du Club des lauréats du Prix ivoirien de la qualité.