Burkina Faso: Bilan du paysen phase finale de CAN

Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est devenu une machine de guerre lors des dernières CAN. Focus sur le parcours d'un pays assez surprenant.

A combien de phases finales de CAN l'équipe burkinabé de football a-t-elle participé ?

La sélection burkinabé encore connue sous le nom des étalons a vu le jour dans les années 1980. Ceci s'explique par le fait qu'avant cette période, le pays s'appelait la Haute Volta. Cette équipe s'est dans un premier temps basé sur un championnat local qui tournait très bien.

Au fil des années, le football burkinabé a connu une stabilité propre à d'autres grandes nations du ballon rond. Ainsi, le pays a vu naître un tas d'académies et de centres de formations de jeunes talents.

De plus, en plus de joueurs ont donc commencé à s'exporter dans les championnats européens. La sélection cette dernière décennie a vraiment fait des exploits.

En effet, sur leur lancée de progression depuis 1980, les étalons ont connu plusieurs participations à la grande messe du football continental. Ils ont même été à deux doigts de compétir à la phase finale d'une coupe du monde. Les burkinabés s'étaient fait sortir au barrage par l'Algérie à cause de buts marqués à l'extérieur.

En ce qui concerne la CAN, le Burkina Faso a réussi à franchir les étapes des éliminatoires 11 fois. Pour toutes ces participations, le bilan comptable se présente comme suit.

Statistiques du Burkina Faso en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations

Le Burkina Faso est un pays qui est habitué aux joutes continentales. En effet, elle totalise 11 CAN pour un bilan assez mitigé. Les étalons ont joué au total 41 matchs pour 7 victoires, 13 matchs nuls et 21 défaites.

La première participation des étalons à la grande messe du football africain était en 1978 au Ghana. Pour leur baptême de feu, les joueurs de la Haute Volta (nom du Burkina Faso à l'époque) ont perdu leurs trois matchs de poule. Ils ont marqué deux buts, et en concédé 9 pour cette édition ghanéenne.

Le pays connaîtra ensuite une longue disette de CAN pendant 18 ans. Ainsi, en 1996, le Burkina Faso retrouve les autres nations africaines pour disputer le trophée aux pays des Bafana-Bafana. Le bilan n'est toujours pas reluisant. En fait, les étalons sortent de la compétition en courbant l'échine trois fois. Cette fois ci, ils ont marqué un but de plus. Le bilan est donc de 3 buts marqués pour 9 encaissés comme lors de leur dernière participation.

Deux ans plus tard, les étalons accueillent l'Afrique pour la CAN au pays des hommes intègres. L'équipe perd son premier match face au Cameroun. Mais poussé par une ferveur populaire elle gagne ses deux dernières confrontations de poule. En effet, elle va réaliser l'exploit de se hisser en demi-finales où elle échoue face aux pharaons futurs vainqueurs.

Ensuite, elle perd le match de la troisième place contre la RDC après avoir longuement mené. Le Burkina se hisse donc à la 4ème place, ce qui est un record dans son histoire.

De 2000 à 2004 les étalons enchainent 3 participations d'affilée à la CAN. Mais à chaque fois, ils sortent au premier tour. L'équipe va connaître une période sombre sans aucune participation à la coupe d'Afrique jusqu'en 2010.

Une équipe bourrée de talents comme Dagano, Kaboré, Koné est attendu de pieds ferme pour cette édition en Angola. Mais, la sélection déçoit encore en finissant sa compétition dans la phase de poule. Les étalons ont eu la malchance de se retrouver avec deux mondialistes, la Côte d'Ivoire et le Ghana.

La CAN 2012 est un remake pour la sélection burkinabè, elle sort au premier tour. Une année après lors de l'édition organisée en Afrique du sud, les étalons sont méconnaissables.

En fait, ils ont un état d'esprit différent. Avec le même talent que des années précédentes, ils vont jusqu'en finale où ils perdent face au Nigeria 1 but à 0. Deux ans plus tard lors de la CAN 2015 le Burkina Faso retrouve ses vieux démons en sortant de la phase de poule.

Pour la CAN 2017, les étalons ont une bonne équipe qui se donne à fond. Ainsi, elle réussira à finir troisième de la compétition.

Le bilan global est donc de 38 buts marqués pour 62 encaissés. Lors des différentes phases de poule, les étalons ont engrangé au total 34 points. Ils ont été une fois finaliste, une fois troisième et une fois quatrième.