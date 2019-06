Madagascar: Téléphones avec IMEI valide - Une campagne de sensibilisation de l'ARTEC avec le Ticbus

Le Ticbus en campagne de sensibilisation.

Le Ticbus poursuit son périple à travers la Grande-île pour la promotion du développement numérique. Cette fois, il est à la disposition de l'ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication), pour réaliser une sensibilisation sur l'utilisation des téléphones avec des numéros IMEI valides. C'était dans les communes d'Ankazobe, Mahitsy, Manjakandriana et Ambatolampy. A noter que cette campagne est menée depuis 2018 et se poursuivra encore dans d'autres localités. « Grâce au TICBUS, la population a pu vérifier directement sur place, à travers le site web de l'ARTEC si leur numéro IMEI était valide ou non.

Cela a également été l'occasion pour certains de bénéficier d'une connexion gratuite ou d'une initiation à l'informatique. Cette sensibilisation sur terrain vient renforcer les spots qui sont diffusés sur la chaîne nationale TVM et RNM, dans des bus de transport en commun, ainsi qu'à la Gare routière Maki d'Andohatapenaka. Des affiches de sensibilisation sont également visibles dans les lieux publics, ou les transports publics », ont indiqué les responsables auprès de l'ARTEC. D'après eux, il est recommandé de toujours vérifier le numéro IMEI d'un téléphone lors d'un achat et d'exiger une facture en bonne et due forme auprès du revendeur.