Madagascar: Eisa - Atelier sur la capitalisation des bonnes pratiques sur l'éducation civique

Que s'est-il passé pour que le taux de participation aux dernières élections législatives ait connu la plus grande baisse de l'histoire (électorale) du pays ?

Est-ce que cela vient directement des citoyens qui peuvent ressentir de la frustration, du rejet par rapport aux politiciens, ou encore de l'indifférence ? Ou est-ce une responsabilité partagée dans la mesure où la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et les organisations de la société civile n'ont pas véritablement assuré leur mission de sensibilisation ? Ce sont les principales questions posées après cette baisse du taux de participation aux élections législatives. Mais surtout, elles permettent de savoir comment faire pour que ce taux augmente pour les prochaines élections, en l'occurrence, les municipales..

Bonnes pratiques. C'est dans cette optique que l'Eisa (Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique), la Ceni et le Sacem (Soutien au cycle électoral de Madagascar) ont organisé, les 19 et 20 juin derniers, un atelier de capitalisation des expériences et des bonnes pratiques dans le cadre de la campagne nationale d'éducation civique et électorale 2018-2019, à l'hôtel Ibis Ankorondrano. D'après les informations fournies, cet atelier - ayant réuni les trois structures précitées avec les organisations de la société civile engagées dans les élections - vise notamment à identifier les barrières et recueillir les perceptions des citoyens sensibilisés ; à recueillir les recommandations et les propositions concrètes émanant des parties prenantes afin d'améliorer la sensibilisation électorale à Madagascar ; à partager et échanger sur les leçons apprises avec les autres parties prenantes de la campagne de sensibilisation ; et à identifier les acquis en termes de sensibilisation électorale, et mettre en exergue les éléments de succès et de contraintes de la campagne. Les améliorations sont tirées des expériences lors de la présidentielle de 2018 et des dernières législatives.