Madagascar: Harald Gehrig - « L'Allemagne reconnait les changements instaurés par le régime »

Ayant pris ses fonctions en 2014, l'Ambassadeur d'Allemagne arrive au terme de sa mission et quittera la Grande île incessamment.

Après l'Ambassadrice de France, Véronique Vouland-Anéini, c'est au tour de l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne de quitter la Grande île. Au terme de sa mission, SEM Harald Gehrig a effectué une visite d'adieu auprès du Premier ministre Ntsay Christian hier. Une occasion pour ce Diplomate allemand d'exprimer son point de vue concernant la situation du pays. En effet, Harald Gehrig reconnait les changements instaurés par le régime Rajoelina, dans les domaines entre autres, de la protection de l'environnement, la restauration de la Justice et de l'Etat de droit, ainsi que la politique économique. L'Ambassadeur d'Allemagne a notamment mis l'accent sur les efforts menés par le Gouvernement Ntsay Christian dans la lutte contre la déforestation et l'exploitation illicite des bois précieux. Il a aussi salué les initiatives et les réformes engagées par le régime pour atteindre les objectifs de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar, notamment dans le domaine de l'économie et du développement.

Faut-il rappeler que lors de son récent déplacement en Allemagne, le président Andry Rajoelina a rencontré la Chancelière allemande Angela Merkel. Les tenants et aboutissants de cette rencontre ont d'ailleurs été évoqués hier lors de cette visite d'adieu à Mahazoarivo. SEM Harald Gehrig affiche son optimisme quant aux perspectives des relations diplomatiques et économiques entre Madagascar et l'Allemagne. A noter que selon les décisions prises à l'issue du face-à-face Rajoelina - Merkel, une délégation représentant plusieurs ministères se rendra en Allemagne incessamment en vue de mettre en place tous les paramètres nécessaires au renforcement de la coopération entre les deux pays, aussi et surtout en vue de mener une étude permettant la mise en œuvre de plusieurs projets de développement, touchant entre autres, les secteurs de l'énergie, l'éducation et l'environnement.

Décentralisation effective. Pour sa part, le locataire de Mahazoarivo n'a pas manqué de souligner l'importance de la collaboration entre Madagascar et l'Allemagne, tout en passant en revue tous les secteurs d'activités auxquels, la coopération bilatérale entre les deux pays est axée. Il a aussi fait part des actions menées par le gouvernement dans le cadre du projet Initiative pour l'Emergence de Madagascar, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité, la mise en place de la décentralisation effective, ainsi que le combat contre les trafics et l'exploitation illicite des ressources naturelles.